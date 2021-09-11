《老照片說故事》客串導遊

筆者（左）與團友在日月潭留影。

一九六六年我在台北政治大學唸書；一天接到父親從香港 寄來的急信，通知我準備去幫忙他的朋友帶團旅遊。

在這之前，台灣 旅遊入境簽證嚴格，後來才放寬一些。我父親熱情開朗，很有人緣，不知道怎麼結交了一個忘年友；這年輕人志在創業，學業與事業齊下，和一名好友在台北成立一個旅行社。公司新開張不久，很多事情還沒有上軌道，但難得地為東南亞和香港的私人團隊，拿到台灣觀光簽證。

要我帶領旅遊的，是從新加坡訪台的華僑，由叔父與伯父帶著三名就讀大學的姪兒女來玩；旅行社的兩位老闆無暇分身帶客人，便向父親求助，希望我能帶客人出遊。

既是假期又有父命，我便硬著頭皮去見旅行社的負責同學（此兩人與我在同一學校，但不認識），討論導遊的詳細職責、範疇、行程等事項；之後被告知遊客在台北會入住當時最豪華的國賓大飯店，我第一、二天只需帶他們去陽明山、碧潭和野柳等近郊景點。這些地方我常去，當然沒有問題。

看到後來程序要去日月潭 ，我嚇了一跳，因為我沒有去過日月潭，如何帶人去參觀？但旅行社說「沒問題啦」，因為酒店訂在最好的涵碧樓，那是時任總統蔣中正夫婦去日月潭時住的地方。遊潭的船和碼頭就在旁邊，我只需第一天帶大家去遊潭，次日去參觀著名的毛家花園，與盛裝的山地酋長、山地公主合影一些照片；第三天再帶大家坐火車回台北就完事了。

我還要拿著一堆鈔票為酒店和吃飯付帳，這責任非常重大，千萬不能丟失了皮包。懷著緊張忐忑的心，在國賓飯店會見這家人；兩位長輩穿著剪裁合身的西裝，和藹可親，而三名年輕人跟我一樣仍在大學就讀，有相近的話題，一天下來大家相處愉快。

次日周末，兩位男生問我平時周末晚上作何消遣？我說通常是吃飯看電影，沒什麼特別。他們提議我可否多邀一名女同學，晚上一起去國賓飯店的夜總會吃飯及看表演？他們請客。當時有一名我很喜愛的紅歌星華怡保駐唱，對當時的我而言，上夜總會吃飯、聽歌是另一個世界的奢華，現在有機會去享受，當然很高興地答應了。華怡保不單歌聲絕倫，且年輕漂亮，纖腰僅十八吋腰，很受歡迎，我們過了一個非常愉快的晚上。

忘了自己是如何摸索著帶他們去遊日月潭，只記得平安完成任務；回台北的火車上，老伯問我以前有沒有做過導遊？我也老實告訴他真相，他哈哈大笑說：「我猜對了，但妳第一次做得不錯啊！以後可以多做、多進步的。」我真誠向他及他一家道謝，他們給了我一個全新的經驗。人生常有意想不到的事，客串旅行社的導遊工作，雖然緊張，但也為我學生生涯添了一頁不同的故事。