《老照片說故事》進提籃橋監獄

一九七九年作者與李同學在黃山合影。

上海虹口區有個地方叫提籃橋，位於外灘以北，其實早已無河無橋，卻仍以「提籃橋」之稱謂聲名遠播，蓋因此地坐落著威名赫赫的上海市提籃橋監獄 。滬上居民圖省事，乾脆把它稱為提籃橋，只要一說某某人進了提籃橋，誰都明白是犯了牢獄之災。

提籃橋監獄在寬闊的長陽路上，始建於一九○三年，最初由英國人承辦修建，後逐步擴大規模，據說抗戰勝利後還關押過日本戰犯；一九四九年被新政府接收，成為上海監獄中的龍頭老大。它的長方形鋼筋水泥門樓看上去森嚴壁壘，近四米高的烏漆鐵門終日緊閉，無人知曉它裡面深幾許。不過因著偶然機遇，我這個普通平民有一次居然堂堂正正地跨進提籃橋大門，見識這個神祕之所的些許內部結構。

一九七九年，高考恢復後我考取上海師範學院，正值第一個暑假，當然想利用難得的假期外出旅遊和放鬆一下。巧的是，我在上海市上海中學時的同班李同學，畢業後分配到提籃橋監獄當了獄警，後來又考取華東師大，也正要招募一名搭檔一同出遊。於是兩人接上頭來，一拍即合，一致決定結伴去探訪從未去過的風景名勝 ──黃山。

上海市監獄系統在皖南的白茅嶺地區有個勞改農場，隸屬上海管轄，算是上海飛地，提籃橋監獄有押運專車，不定期地把犯人遞解去那。李同學的如意算盤是我倆一起搭乘監獄的押運車去白茅嶺，再從那兒輾轉去黃山，基本上就只剩大約一半的路程。我們約好了某一天早上在監獄大門口碰頭，兩人都是輕裝簡從，各揹個放了幾件替換衣服的書包。

監獄鑲有大顆螺釘的厚重大門自然還是合攏的，我倆只能從右邊的狹窄小門進入。李同學顯然是這裡的地頭蛇，他的一張臉就是名片，門衛室的警察 都對他笑臉相迎。我作為門衛熟人的熟人，自然也沾光，毫無阻攔地進入，終於來到上海最「乓乓響」的監獄。只是且慢，我實際還未深入虎穴，因為走不滿幾步，迎面又是一道大門，又有門衛和崗亭，又要盤查。好在有李同學保駕，我自然又輕而易舉地過關。記得好像還穿過了第三道門，提籃橋真是層層把關，處處設防，高牆鐵網，一般囚犯插翅也休想逃離。

我們最終來到一個開闊大院，裡邊已經停放了好幾輛車，有小車也有麵包車，車頂都有警局的閃爍燈。要送走的勞改犯已坐在麵包車上等候，因為他們不算嚴重刑事犯，所以除了身穿灰色囚服外，手腳都還是自由的。車上當然有全副武裝的看押警察，也為我們兩個不速之客留好了前排的舒適座位，權當我們也被暫時看管了吧。

等一切就緒，車隊出發。這回一道道笨重的大門相繼打開，讓車隊魚貫而出。我不由得在心裡說，「再見了提籃橋，可惜我來不及仔細參觀你，只好另擇良機了」。車隊運行在清晨上海擁擠的車道上，前面的小車警燈閃爍，拉響警笛，催促其他車輛讓道，好不威風。我又想，此刻的我大概可用「狐假虎威」來形容，從未想到我會如此這般招搖過市，還不是託了李同學的福。

傍晚時分我們到達白茅嶺，勞改犯都被衙役們押解去集體住宿處，我和李同學卻直奔農場的場長家，原來神通廣大的李同學與場長也是老相識。場長一家熱情接待，他的夫人為我們做了個雞蛋炒開洋，也就是乾蝦仁，味道鮮美，讓我們兩個顛簸了一天的途人飽餐一頓。場長夫婦又安排我們住宿，次晨我們搭長途公交車去了已經不遠的黃山。

李同學後來給我寄來一張兩人在黃山的合影，照片的質量不甚佳，仍讓我時時回憶起兩人上山欣賞奇松異石的美好時光。對我來說，醉翁之意不在酒，也不在山水之間，倒是無意中進入曾號稱「遠東第一大監獄」的提籃橋，成為一生可貴的經歷。