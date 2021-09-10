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童年時的露營

居曉玉

初中時的那次露營是童子軍課的露營，營地在北一女中新店分部的操場；有自來水，還有校內公共廁所可用，所以我們面對的挑戰，只是搭帳篷和用石頭作爐灶生火燒飯。這樣對當時的我們來說，已經是夠緊張、夠刺激的了。

第一是「紮營」，我們用童軍棍支撐營帳，而營帳是帆布做的，摸起來感覺很厚；那時我只是小孩子，心裡對這厚帆布不以為然，嘀咕著，「這只是布嘛，是布就會漏，無論它有多厚……」。

第二是「埋鍋造飯」， 我們是小女孩，小時候就愛扮家家酒，但這回玩真的，簡直太棒了；大伙搶著堆石頭、燒火、做飯。我的手腳不夠俐落，只落得在一邊旁觀；覺得無聊，就和兩、三個一樣插不上手的同學們離開營地，在田埂上走。

看到田裡綠油油的，搖曳著好漂亮的青蔥，我們想都沒想，伸手就掐了些；遠處的農夫望見，拿著鋤頭追了過來，我們拔腿就跑；經過這一嚇，我們趕快跑回去看人燒菜去。

記得炒菜的同學把鹹鴨蛋打破，和蔬菜炒在一起，這和家裡的作法不一樣；我正這麼想著，突然聽到一聲「哎呀」，高同學的腳被熱湯燙傷了。

大家馬上七手八腳將她扶到旁邊，包紮休息，組裡其他人再接再厲，繼續煮飯燒菜。吃飯時覺得味道滿好的，也許只因為這是「野炊」的飯菜。

當天晚上，營帳的考驗到了；因為下起雨了，而且不是毛毛雨，是大雨。但我們睡在帳篷裡都沒有淋到雨，我覺得很神奇，現在想來，是因為棍子在中間撐著帆布，也同時形成一個角度，水順著坡度流下來。再者，沒有吹大風，不會將雨絲吹進帳篷裡。

第二天，擴音器廣播說合唱團的同學集合，我那時是團員，五十多名團員們上了巴士，車開到北一女中校總區大禮堂，原來是沈愫之老師的音樂會。我個子小，站在第一排，清楚看到第一排中間兩位白髮老先生，一位是趙元仼，一位是李抱忱。

沈愫之老師獨唱「叫我如何不想他」，這是趙元任寫的曲，又唱了歌劇中的「茶花女飲酒歌」，我們則演出三部合唱，省立藝專校長㔁昌國演奏小提琴。這是一埸音樂盛宴，我們這批孩子們也能參與，真的是很好的經驗。

回憶起來，那一次露營真是件樂事，唯一美中不足的是同學的腳被燙傷；但事隔了這麼多年，還是留下了美麗的回憶。

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