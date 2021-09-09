由於文革的原因，我們這群一九六六年的畢業生沒有按時離校。一九六七年六月至九月，我和幾個同學參加衛生部組織的醫療隊，到西北某地農村巡診醫療；那是水源非常匱乏的地方，特別是在荒僻的鄉間，自然環境不可能讓先輩們養成良好的衛生習慣。在基層供銷社（商店）的貨架上，各種農具和生活用品基本上可供村民選購，但卻沒有臉盆，因為那不是當地人生活所需。

五黃六月，人們下田勞動回來，一般都是大汗淋漓，這時就從大木桶裡舀半碗水放在地上洗臉擦汗。我們的房東 鎮貧協主席有一個輕微智障的十七歲女兒，每天蓬頭垢面，頭髮上散布著白色的點點，那是頭蝨的卵（蟣子）。女同學們實在看不過去，就幫她梳洗清理，並囑咐她要天天洗臉、經常洗頭，可是沒過幾天，頭髮上又出現了白點點。

一條深五、六十釐米的水溝從村中穿過，各種雜物遍及乾涸的溝底；溝裡有水時可用於澆地，生活用水也從溝裡提取。村外一里多地有一口水井，當溝裡沒有水時，就從井裡打一大木桶抬回家。這口井附近地勢較低，夏秋季祁連山的雪融化可使井的水位升高，汲水還算方便。我們不忍心用主人家桶裡的水，每天清晨排著隊步行到井邊洗漱。

村幹部為我們每天「派飯」到不同的門戶；一天，我和巡診小組的女同學到一家吃午飯，一進門見農家嬸子把揉好的麵糰扣在麵盆下，利用醒麵時間燒水。先從大木桶裡舀水倒進鍋，再從鍋台邊抓幾把乾牛糞投進灶膛點燃，牛糞和驢糞是農家冬季取暖和平時做飯的唯一燃料；然後取出麵糰擀麵。見火勢弱下來就放下擀麵杖，又抓幾把投進灶膛，然後再接著擀。

麵條煮熟了，農家嬸子分別給我們倆各盛一碗，我們端到院子裡邊吃邊聊。不一會兒，女同學突然把碗端到我面前，用筷子指著白淨淨的麵條上一條短小的細絲，問我是什麼東西，我看了看說：「好像是沒被牛徹底消化掉的草料，反正用水煮過消毒了，吃了也沒關係。」

說完我低下頭，突然發現我碗裡的麵條上有個小黑點，我趕緊閉上眼睛深呼吸。女同學不解地問我怎麼回事，我沒做聲。她不斷追問，我睜開眼用筷子指著那個小黑點說：「妳看這是什麼？」她看了一眼，「哎呀！」叫了一聲說：「上生物課時我見過，這是體蝨！怎麼麵條上會有蝨子呢？」我說可能是從農家嬸子袖口掉到鍋裡的吧。我把蝨子撿出去，打趣說：「這是怕我營養不良，給我額外增加的蛋白質！吃飯時發現死蒼蠅不新鮮，但吃出蝨子還是頭一遭。」

我努力克制著反射引起的惡心，一口氣把剩下的麵吃光了。女同學則說她不想再吃了，我跟她說必須吃，因為這涉及到「階級感情」的大問題。她看了看我，皺著眉頭把剩下的麵吃了。

在那以「階級鬥爭」為綱的年代，用當時的標準對號入座，雖然我們剛剛畢業，也算是個小小的知識分子「臭老九」，我們到農村不僅是單純去做醫療，同時還肩負著改造自己、提高思想覺悟的使命，此舉就是用實際行動說明我們時刻都不忘記改造自己。

這個五十多年前巡診醫療的地方，給我留下極深刻的印象。前不久通過朋友幾經輾轉與當地縣幹部取得聯繫。他說，農村的醫療衛生狀況和村民的生活已今非昔比，他代表該縣百姓歡迎我有空去看看；我很欣慰。