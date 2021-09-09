我初次認識城隍廟是上世紀五○年代初；因為我喜歡吃廣州中山四路（舊稱惠愛路）忠佑大街「寧昌」東江飯店的鹽焗雞，去得多了，與相熟的食客聊天，了解到街上破舊的城隍廟前塵往事。據說廣州城隍廟始建於明代洪武三年（一三七○年），是明清兩代廣府地區最大、最雄偉的廟宇。

城隍廟也是供奉和拜祭「城隍爺」的場所；自遠古以來，每逢除夕夜，老百姓都極為隆重地「臘祭八神」，八神中排行第七的神名「水庸」，也就是後人稱的城隍。因為水即隍，庸即城，城隍即護城河。

據傳，廣州城隍廟在隋唐時期已經出現，不過到了明太祖時更是颳起城隍風；從明洪武三年建城隍廟後，廣府地區就舉行廟會祭祀城隍爺，定每年七月二十四日為城隍誕，香火鼎盛，男女善信虔誠膜拜，並開展民間娛樂、購物活動，使之成為中華文化的傳統節日。

一九二○年，因拆廟建街，只剩下大殿及拜亭。據住在城隍廟附近的八十多歲老人回憶，過去除了大殿和拜亭外，還有外門、中門、左右廊廡、齋宿、廳房等。城隍爺管十個判官，每個判官占一個殿；現時的大殿後面是城隍奶奶的宮殿，當年的建築面積南到惠愛路，東邊到倉邊路，可知當年的城隍廟面積巨大。

老人還說，當年拆廟修路時，拆了城隍廟很多建築，一對大石獅子被埋在路邊。嶺南建築研究所湯所長說，廟內有六十多根石柱，每根柱上都刻有對聯，就是教人做人處事的儒家思想，如「作事奸邪任爾梵香無益，居心正直思吾不拜何妨？做個好事，心安身安魂夢穩；行些善事，天知地鑑鬼神領。陽世三間，積善作惡皆由你；古往今來，陰曹地府放過誰？」

傳說當年拆廟時，打爛的各種神像堆放在街邊，還有居民「執到寶」，把數百年前建廟時，洪武年代鑄的香爐收藏家裡，之後作為古文物出售，發了大財，買田置地、建大屋。

從前不僅在正月元宵節，城隍壽誕、清明節、七月十五、八月十五這些大節日，官府衙門都會循例舉辦官方祭祀，同時地方也舉行民間廟會，香火不絕，客似雲來，熱鬧非凡。

魏晉南北朝時，很多人將前朝有擔當的人都尊奉為神，如關羽和諸葛孔明；同時道教人士也喜歡將人物擬人化，豎牌位敬之為神，如五嶽之山神、涇渭之河神等。

而原先奉作護城河的「城隍」，在此時也被尊為神。山神主管一山及周圍山脈之萬事，河神則作保護河流及周邊漁民的收成；城隍則因為祂原屬保護城河的衛士，故被授予保護城池的職責。

廣州城隍廟又稱為「都城隍廟」，傳說城隍負有主管生死禍褔、獎善罰惡等職責，因而不管大小城市，必須建城隍廟。廣州城隍廟內供奉貼金壁畫的一三二神仙，分立兩側，神態各異，栩栩如生。

自解放後，推行無神論，處在高樓夾縫中瑟縮生存的城隍廟，漸漸淡出大眾生活視線。不久廟前修建兩個停車場，左邊的建築物高達四十五層，右邊也是緊挨著高層大樓，後方則是一九八○年代建的宿舍。

廣府廟會在失傳約半個世紀後，直至實行改革開放，允許部分人先富起來，在這個大潮中，大家都千方百計尋找財路；於是向風水老占掛卜算，到城隍廟求神拜佛者不勝其數，廟內香火再次鼎盛。

一九九四年十一月，市政當局將重修後的城隍廟列為市級文物保護單位，二○一○年市府恢復城隍廟每年廟會，城隍巡遊、花燈競秀，市民熱情參與，廟會不僅給民眾帶來豐富的文藝節目，也在祈褔的同時，融入城隍文化的正能量。