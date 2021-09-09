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《老物件情懷》活眼兒洋娃娃

文、圖／王秀榮
作者為女兒買的活眼兒洋娃娃。
作者為女兒買的活眼兒洋娃娃。

一九八二年新年，女兒四歲。我和老公帶她到表姐家玩，看到一個活眼兒洋娃娃。女兒拿起來就捨不得鬆手，吃飯時也放在桌上。

臨走前，我們為了轉移女兒的注意，悄悄把娃娃放到她看不到的地方。回到家以後，女兒就忘記了，可是，老公受不了，非要給女兒買一個不可。

獨生子女政策，就這一個孩子呀！當時天津河東區最大的商場就是十一經路；我們去看了，沒有，到河西小白樓商場，也沒有找到。

忘了從哪裡得到的消息，說是天津百貨大樓有時會賣。當時學校正在放寒假，馬路上一堆堆的積雪，老公穿戴嚴實了，蹬自行車直奔百貨大樓。我在家裡哄著女兒玩，沒敢告訴她買娃娃的事，買不到怎麼辦？心裡更祈禱著，可別白跑一趟啊。

兩個多小時後，老公回來了，一個淡藍色的紙盒子裡，就裝著這個活眼兒洋娃娃。老公樂壞了，像立了大功一樣說：「妳就甭提有多少人了，那個擠呀，砸大垛！就甭想挑，交錢，給一個就走人。」

女兒驚喜地抱起娃娃，愛不釋手，給娃娃看病打針、給娃娃上課講故事……，我還用碎布頭給娃娃做了幾身衣服。女兒每次玩完之後，一定會把娃娃放進紙盒裡。

有一天，我們也沒注意，她把娃娃的長辮子剪成了短髮，說要和她一樣。至今，我們想起來仍忍不住笑。

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