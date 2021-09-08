新改建的天津河東體育場即將竣工，每次坐公交車路過時，我總是不由自主地看著它，那裡曾留下我許多的記憶。

天津解放初，河東區是第五區，五○年代初修建的體育場叫第五體育場。從記事起，我在大雜院聽得最多的就是體育場；從我家到體育場，走路十分鐘不到。大街胡同都有小孩踢球，礙事就挨數落；大一點的孩子就到體育場踢。

爸爸的幾個堂弟堂侄都愛踢足球 ；八伯是有色金屬鑄造廠足球隊的，七伯是天大教工足球隊，世成哥是河東少年足球隊。他們穿著印著單位名稱的運動服，在院裡走來走去的，特別顯眼。那時，天津市的職工足球聯賽都在河東體育場舉辦，每次比賽時，我在家都能聽到震天的吶喊聲。賽後，在院子裡多次看到七伯、八伯評論某個隊員某個球。六○年代初，賀龍元帥到河東視察足球活動，還和大直沽中街小學足球隊合影留念，裡面就有世成哥 。

家門口穿足球隊服的很多，「工程機械廠」、「第一機床廠」、「五十四中學」等，還有好幾位被選入專業隊，天津、八一、國家隊的都有。文革中，政府停了足球比賽，但是民間舉辦的沒停，都是自發組織的：大王莊隊對復興莊隊、小劉莊隊對鄭莊子隊，沒有賽前通知，不要門票，觀眾總是擠得滿滿的。踢得最好的大直沽戰友隊，他們到北京 工人體育場和北京一個著名民間足球隊踢了一場，那是文革中民間自己組織的唯一一場津京之戰，轟動一時，八伯是戰友隊的左後衛。從河東體育場踢出來的中國 足壇名將那就更多了：左樹聲、段舉、王建英、于根偉等。河東是天津的足球故鄉，河東體育場就是天津的足球聖地。

我第一次走進河東體育場是一九六五年。那天，哥哥說要帶我去體育場玩，可把我樂壞了，顛顛跟著他走到劉台大街的一段圍牆跟前，圍牆下邊缺了幾塊磚，我們從那窟窿鑽進去。牆裡就是體育場，草長得老高，哥哥拽著我過去，穿過楊樹林就到了足球場。

足球場只有主席台這側有看台，一排排厚木板長凳，被太陽曬出裂縫，粗糙刺手，可以看到土紅色油漆斑斑點點；體育場中心是足球場，三合土鋪壓的場地，足球門後面還有壓路機前邊一樣的鐵滾子；周圍是跑道，也是煤渣子鋪的，黑不溜秋，坑坑窪窪，隱約可見幾道白石灰的跑道線。

大足球場有好幾撥人在踢；足球場外面還有兩個小足球場，我們回家就從那走，哥哥拽著我東看西躲，四面八方都是踢球的。

一九七一年，我在大直沽中街小學上四年級，學校操場小，運動會就在河東體育場舉行。體育老師在我們班選了十幾個同學提前布置會場。那時體育場看台改建成水泥的了，足球場仍然是三合土。男生登上主席台掛橫標、插彩旗、貼班級座位標誌；女生兩人一組畫跑線，一人往鐵杴裡填大白粉，一人拽著鐵杴沿原痕跡邊走邊晃動鐵杴把兒，大白粉均勻地撒落地面，白得扎眼。

開幕式上，每個班的隊伍經過主席台，都高呼著「發展體育運動，增強人民體質，友誼第一，比賽第二」的口號。班上的運動員沒統一的服裝，老師說誰有白球鞋、白襯衣都穿去，誰需要誰穿。一雙白球鞋跑步的借，舉旗的也借，鞋不合腳不要緊，高興還來不及呢，最後白鞋都成灰色的了。那次我還是護旗手，穿著白襯衣藍褲子白球鞋，紅領巾在胸前飄揚，自豪地走在隊伍最前面。

一九七三年我小學畢業後升到後台中學；學校就在河東體育場正門對過，學校操場小，體育課就在體育場裡上。課前，我們有時抬著木馬搭著墊子，有時抱著鉛球、拿著接力棒，排著隊過津塘路時，人們還以為我們是參加運動會的。

上課在進門左面的一塊空地，在那我們練過跳高、跳遠、推鉛球、跑步。每次跳遠，心裡都默念要領：起跑、加速、起跳、曲腿、身體前傾落地，有時落地後整個人倒在沙坑裡，渾身沙子，連頭髮裡全滿了。那時體育場跑道還是三合土的，每次跑步，鞋、衣服沾滿沙土，回家我媽看衣服就知道剛上完體育課。要是上體育課時趕上足球比賽，能把我們班男生樂瘋了，老師也破例提前下課，男生揮著拳頭跟著觀眾吶喊，一起加油。女生不看比賽也不閒著，爬上單、雙槓悠著玩，美極了。

在河東，是男孩就能踢幾腳球；有時男生一央求，老師就多帶幾個足球，體育課後半截就讓同學踢球。遇上足球場人多，就在看台牆底下踢，沒有球門就一邊放一塊磚頭。有時還練倒鈎、凌空、頭球對頂，還對著樹練盤球過人。

我雖不踢球，但也懂足球，全是在大雜院、體育場熏出來的。有時候見抱著足球的男生迎面走來，有人問哪踢的？「河東體育場！」其實就是在體育場牆根底下一點兒地方，也得意得像進了正式賽場。

一九七六年七月唐山地震，體育場幾個門全打開了，裡面搭滿防震棚。那年十月我初中畢業參加工作，從此沒再去過體育場，但一有體育場的消息，格外關注。從網上看到新的足球場草坪四季常青，周圍磚紅色的塑膠跑道平坦，籃球場、游泳館、羽毛球館等也都重建，到時我一定得去好好看看。