《老照片說故事》學雷鋒，樹新風

作者在湖南省永興縣一個村子裡，看到大磚瓦房山牆上漆著「學雷鋒，樹新風」幾個大字。

一九九八年我到湖南省永興縣提親，有次散步到他們村中心，在一能容數百人的大磚瓦房山牆上，看到白底紅漆，寫著「學雷鋒，樹新風」幾個大字。中國 六○年代「學雷鋒運動」的標語，近四十年後還保存在農村，讓我訝異。

那時大陸改革開放已多年，特區的大城市忙碌緊張，而農村仍過著悠閒生活。準岳父的農村有百餘戶人，四周圍繞菜圃瓜田，稍遠山腳下是大片稻田。在這新舊並存的農村，我欣賞過紙格窗、斑駁的雙閤門等骨董建築。我住準岳家三樓，小窗臨便江，右側遠山近水，晨起山澗雲霧飄渺，傍晚江上徐來清風，遠離城市的喧嘩，我過了一段在台灣 從未有過的閒適生活。

準岳父說：「大房子是當年人民公社的大食堂，標語是學雷鋒運動時期漆的。」時間拉回四十多年前，當年的中國正開展總路線、大躍進、人民公社等運動，一九六三年三月五日，毛澤東在人民日報題詞「向雷鋒同志 學習」，號召全國學習他「一切從人民的利益出發，全心全意為人民服務」的精神。沒多久運動變質，變成學習他「讀毛主席的書，聽毛主席的話，按毛主席的指示辦事，做毛主席的好戰士」。

古老的中國農村在中共建政後，歷經多次翻天覆地的運動，最終又回到原來的寧靜與和平。看到這六個字，讚中國農民的勤勞刻苦、樂天知命，也讚他們飽暖之餘，還把幾十年前的歷史記憶保留在牆上。