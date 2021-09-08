最近聽到大陸禁止網上網下對學生額外有償補課，不禁讓我想起四十幾年前，初中數學孫老師對我和同學特殊的「補課」。

七○年代初文革正熱火朝天，是「寧要社會主義的草、不要資本主義的苗」的年代。我進入當時坐落在上海西北角勞工 階層居住地的中學，做了初中生，遇見一位終身難忘的人──擔任我們數學教學的孫老師。

孫老師中等個子，記憶中比我的父母年紀大，長年穿一雙圓口布鞋；在那個年代的上海，成年人穿這種布鞋已很少見了，所以讓我特別難忘。那個年學校沒有留級，大學也不招生 了，我和周圍的同學，基本上是民國年間到上海打工的「農民工」後代；我們的父輩大多數是農民出身，識字的不多，能寫的更少，所以社會和家庭對文化知識的學習氛圍是沒有的。

但是孫老師的為師之道別樹一格。首先對課堂紀律的掌控，對一些調皮搗蛋的學生，允許他們在不影響其他同學的前提下，做自己喜歡的事；此外，孫老師在完成規定的教程後，額外拓展教程外的知識，一堂課下來，除了布置課本上的作業，還在黑板上標星號給學有餘力的學生留作業。

每次我完成標星號的作業後，孫老師都認真批改；我在課後時間討教做不出的星號作業時，他都耐心解答，這可是額外的無償補課。偶爾我漏了做標星號的作業，孫老師會在作業本上留下一個問號；當我知道這個問號並不是每個同學都有的「待遇」後，促使我更認真上數學課，認真做好筆記，完成所有作業。可惜的是，我和孫老師只相處了一年半的時間，就讀的中學解散了，我所在的班分到別的中學，我和孫老師也分開了。

幾十年過去了，想起在那個年代，孫老師憑著一個老師的師德和自己的良心，頂著社會的不良風氣，不計報酬為我和勞工階層的子弟額外「補課」。聯想到這幾年，一部分人利用家長望子成龍、望女成鳳的心理，把教育當產業來投資 ，獲取利潤。又有多少勞工階層人士能付得出血汗錢，給自己的後代補課？每每回憶人生中的此段徑歷，孫老師的敬業精神都讓我感動。

現在，我的下一代也當老師了，我把此段經歷講給她聽，希望讓天下的「孫老師」多起來。