《老物件情懷》貧窮的海地

海地的木雕藝術品。一九八四年購於海地。

近期海地新聞不斷， 七月總統於私宅內遇刺身亡，一個多月之後，又發生規模七點二地震 ，曾去過海地的我感到不勝唏噓。一九八四年去海地是沒有計畫的旅程，我從多明尼加首都聖多明哥出發，短短旅程難以抹滅的印象是，海地的落後、貧窮與路邊的茅草屋，以及接近上帝的海地藝術家。

當時對海地這個國家有點印象，是因寫過一篇有關同性戀的報導，談到愛滋病起源於海地，在紐約 的我正計畫繼續報導與愛滋病病毒有關的文章。

紐約的朋友談起首位愛滋病病例說，「 一九八一年在美國加州洛杉磯被發現的愛滋病患者蓋爾坦‧杜加（Gaëtan Dugas），曾被認為是將愛滋病從非洲帶進美洲的元兇；當時海地因有年輕人到剛果工作，當他們回家鄉時，病毒也跟著到大西洋西岸。」

一九八四年從紐約到多明尼加，住了近一周的某日，朋友問我想不想到海地走一趟，為了想了解愛滋病與海地的關係，我欣然答應。朋友找了在海地與多明尼加邊界做生意的僑胞同行，他開著車順著海岸公路行駛；我專注聆聽兩位當地僑胞談有關海地，從世界上首次奴隸革命到被列為美洲最貧窮國家，及至變成西半球遭受愛滋病肆虐最為厲害的國家等古老的歷史。

陳姓僑胞說：「海地是拉丁美洲第一個取得獨立的非裔國家，但是很不幸的是，這個國家的命運一直很坎坷，經濟長期落後，加上乾旱、洪水和地震，以致被世界公認是『今日西半球最貧窮的國家』」。

過了蔚藍大海、觀光客簇擁的海灘，車子開始放慢速度；他們指著佇立在人煙稀少郊外的一間間小茅屋說，「這些不起眼的小茅屋就像台灣早期鄉下的私娼寮，由於海地等西非人是一夫多妻制，教育水準低落，因此當地不少婦女受到性侵 害，也有一些婦女為了討一口飯吃，或是為了家裡孩子，不得不接受廉價的『性交易』。」又指著窗外瘦骨如柴的小孩說：「很多小孩因為母親遭受性侵或性交易，淪為私生子，因自卑與貧窮而變成偷竊、乞討、搶劫等問題人物。」

一九八三年梵蒂岡教宗到海地訪問，助長了海地民眾的反政府情緒。一九八四年，海地陷入饑荒，軍隊叛變。當時海地人民不信任政府，上街示威遊行、監獄發生大規模暴動，局勢動盪不安，我們不敢逗留太久。

朋友指著一個地攤說：「想不想去買幾個木雕藝術品帶回家，妳可以用很便宜的價錢買到不錯的藝術品。海地藝術有高更的氣質，所以不少西方人來此尋寶。」藝術家朋友說：「妳在海地路邊攤買的幾個木雕藝術品，充滿了非洲國家的民族性與原始性，很純淨的靈魂。海地可是原始藝術運動的聖地，雖然貧瘠卻是西半球最具藝術氣質的國家，未染指的淨土，就像是從上帝那裡來的。」

三十七年後，因海地日前發生的悲劇，我忍不住將放在書架上的海地藝術品（見圖），重新仔細端詳，發現他們雙眼流露著悲愁與無奈。