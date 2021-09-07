五〇年代初我剛從青島轉到膠東老家念小學，見村裡幾個年齡差不多的孩子，早晨或傍晚，有的推著簡陋小車，上面綁個破舊柳條筐，有的則直接挎著破筐；他們在街上轉悠，不時地蹲下鏟起什麼放進筐裡。我一看，孩子們是在拾雞糞，便好奇地問：「撿這個做什麼用？」他們回答說：「賣錢！」

我回家告訴奶奶，她說，離村幾十里地有個挺大的苗圃，專門培育月季花，別處的月季開紅花、粉色花，那裡培育的是開藍花；還有開黑花、紫花的，都很名貴。運到青島、煙台，不光送往國內很多城市，還出口到好些國家。奶奶說，這種花很嬌貴，施肥用牲口的糞不行，人糞尿也不行，化肥更不行；研究來研究去，雞糞最好。

通過別的渠道我又了解到，在村子大東頭，有個專門收購雞糞的，每斤三百元。不過要求近於苛刻：稀的不行，太乾易成粉末也不行，須是八成乾。

我從家裡翻騰出一個缺邊的木頭小輪子，又找來兩塊方木條鋸齊，中間釘三道支撐，一顆大釘子當車軸；為防磨手，在車把上纏了幾圈破布條，還拴上挎肩繩以圖推著省勁。如此這般，簡易拾糞「專車」做成了。

對我撿雞糞，奶奶既不支持也不反對，不過她承諾，掙的錢歸我，這無疑令我起勁。幾次「實踐」，我發現其中大有學問，於是脫離集體而獨闢蹊徑。經過「偵查」，我發現雞群喜歡在幾處草叢中覓食小蟲，邊吃邊排泄，於是不動聲色地將此作為根據地，從而收穫頗豐。我還做了個前端釘有弧形鐵皮的長把勺，可以不放下小車並且不彎腰，就能將雞糞置於車上筐裡。回家後，將雞糞攤在位於天井一角的廁所地上晾曬。

收雞糞的像是文化人（之後才知他教過私塾），說我「別看你新冒出來，卻是後來者居上」。我用頭一次收穫的一千五百元，當即買了五隻螃蟹。我所住的村子離渤海灣不遠，每到晚秋，賣螃蟹的挑著罩有繩網的柳條筐，在村裡轉悠吆喝；他們不秤重而是論個，大的每個五百元，五個重約兩斤。

彼時海蟹不作捆綁，賣蟹者教我以大拇指與食指捏牢其後部，大螯無反轉能力，只是在前邊張牙舞爪；但萬一被夾住，則要趕快連手帶蟹貼地平放，螯即鬆開，若是又甩又掰，反倒愈夾愈緊。奶奶很高興，一邊反覆念叨「我十歲的孫子能掙錢啦」，一邊做熗螃蟹；我吃著自己勞動所得的美味，不由沾沾自喜；那情那景，至今歷歷在目。