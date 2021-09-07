夏日炎炎，朋友送來一袋綠色芒果，這正是夏天解渴去暑的「及時雨」；這種綠色芒果叫黑香芒果，吃起來有茶樹味道，而且果肉很細膩。據說，這種黑香芒果產自泰國、台灣 等地。品嘗芒果，不由得讓我想起在大陸文革初期發生的芒果「號外」大新聞往事。

那是半個多世紀前，我在上海一家工廠辦公室上班工作。一九六八年八月五日晚間，突然，從工廠廣播擴音器喇叭傳來振奮人心的特大喜訊：毛主席把剛果總統贈送給他的兩顆非洲芒果，轉送給首都工人毛澤東思想宣傳隊（文革時簡稱「工宣隊」），以示對全國工人階級的關懷。

這一下，工廠上上下下可都沸騰起來了，工人們敲鑼打鼓，舉著紅旗聚集在工廠辦公大樓前的廣場上，大家圍著一座毛主席全身雕像，每個人激動地振臂高呼：「毛主席我們熱愛你」、「工人階級領導一切」、「毛主席萬歲」等口號。

六○年代，大陸電視機還沒有普及，民眾最關注的是每天晚上中央人民廣播電台的「全國新聞聯播」節目，毛主席的最新最高指示，往往都是通過「新聞聯播」傳送到大陸各地。

說實在的，當年我對芒果一無所知，更別談品嘗了。不料，這原本陌生的芒果卻通過中央台「紅色電波」傳送，一夜之間竄紅大江南北，「芒果」成了家喻戶曉的時鮮貨。

芒果是普通的熱帶水果，可是經過毛主席轉送當年的工宣隊員之後，卻一下子身價非凡，一顆難求；而且始料未及的是，還在大陸各地掀起了一股「芒果熱」。

由於當年芒果稀少，有的人便挖空心思，想方設法來填補「空白」，於是製作塑料仿真芒果；這些「芒果」按照新鮮芒果一比一大小，外觀、形狀、氣味也一樣。研製出的塑料仿真芒果，看上去金燦燦、亮橙橙，幾可亂真；一時之間，商店裡的仿真芒果供不應求，搶手得很。

甚至，一些地方還敲鑼打鼓地將仿真芒果送到工宣隊，擺放在毛主席像下，每天早晚和毛主席像一起接受工人們的早請示、晚滙報。

據說，這小小芒果還激活了一些企業；一九六九年，河南 有個新鄭捲菸廠，爲永遠銘記毛主席對工人階級的關懷和恩情，就特意研製出「芒果」牌香菸，至今已經有半個多世紀歷史，並成爲河南省的品牌名菸。抽芒果菸的人愈來愈多，菸廠也就愈賺愈多。

如今，我在美國 大口大口地品嘗芒果，回想往事，令人不覺感慨萬千。小小芒果竟在文革歷史上激起千層浪，而芒果牌香菸還留傳至今，並成爲該廠的名牌香菸，不能不說有點傳奇。