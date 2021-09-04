《老照片說故事》新公園之憶

作者在台北新公園照的大鐵牛照片。

前幾日整理舊照片時，看到往昔在台北新公園照的一張大鐵牛照片，不由得懷念起新公園。

新公園是台北二二八公園的原名，出國多年後發現「新公園」成了歷史名詞，頗覺不習慣。記得第一次到新公園玩耍是參加小學時代的遠足。那時我讀基隆七堵國小，從七堵到台北，就像如今出國旅遊一樣興奮。

當年進入新公園，看到公園裡古香古色的亭台樓閣、幽靜的水池、美麗的花草樹木，真似劉姥姥進了大觀園。那時台灣 黃梅調正流行，在電影中看到的古代庭園場景出現在新公園裡，不滿十歲的我覺得新奇不已。

學校帶我們到新公園，除了遊玩，另有寓教於樂的用意，其中之一是去參觀公園裡的兩部老火車頭。這兩部老火車頭的歷史，我們剛在課本上讀過，能站在課本上敘述的實體面前，當年的我自是十分的震撼。

去年一月回台灣，再度去逛新公園，欣見兩部老火車頭仍在原來的位置。旁邊解說牌上記錄著兩部火車頭是如何在光緒年間，由台灣巡撫劉銘傳分別自英國與德國購入，開始行駛於台北基隆之間，除役後先後送到新公園展示。告示牌還是原始的告示牌，上面仍然清清楚楚地寫著新公園，儘管如今已易名，幸虧有這兩張告示牌，還能留住少少的歷史。

新公園裡的省立博物館 ，當年是台灣非常重要的博物館，館中展示著台灣的歷史與民俗文化，也具有很重要的教學功能。如今省立博物館已升級為國立，羅馬式的建築樣貌依舊，館前的廣場上仍然臥著兩隻大鐵牛。

當年對館內的展覽並不大有興趣，求知欲也不高，僅姑且跟著老師走走看看；最有興趣的是博物館前面的兩隻大鐵牛，同學們搶著騎到牛背上，爬上爬下，玩得不亦樂乎。

進入大學後，舉家搬到台北，那時我迷上傳統藝術，在課餘之暇到國藝中心學習書法篆刻，結識了兩位志同道合的朋友──劉一漪與黃勁挺。那時我剛進大學，勁挺還在念高中，一漪已從台大哲學系畢業，在當家教，是我們之中唯一有收入的。

國藝中心旁有家很好吃的蜜豆冰，一漪常在上完課後請我跟勁挺去吃蜜豆冰，我們三人很快結成莫逆之交。每周假日，三人常相約一同到省博物館看書畫展；館中的展覽終年不斷，除了每年的全省美展、台陽美展、台北市展，另有當代名家展。

我們一面看展覽一面討論，揣摩學習名家的書畫技法，從看展中增長了鑑賞能力。看完展覽出來，看到大鐵牛常自然而然地去摸幾下；勁挺年紀小，童心未泯、身手矯健，一躍就能坐上牛背，也讓我想起小時候初到新公園遊玩的情景。

一年多後一漪到紐約 留學，與她分別時真是依依不捨；多年來，我始終記得一漪坐在省立博物館的台階上等我們，長髮隨風飄起的身影。一漪走後雖有書信往來，但直到三十年後我到紐約旅遊，終於與她重逢。

數年前一漪到北加州旅遊，由於行程緊迫，只到我家喝了一回下午茶，我特地做了拿手的杏仁脆片讓她帶回紐約吃。我說不知吃了她多少碗蜜豆冰，真是無以為報，一漪卻說我的杏仁脆片勝過所有的蜜豆冰。年輕時的知交能夠重逢，真讓人欣慰不已。

後來勁挺的姊妹與弟弟先後移民北加州，與我住得很近，勁挺來探親時，也會來我家小住幾天。他為了藝術，決定留在台灣，創作追根畫；我回台灣時，也曾帶著女兒去他設計的雕夢山莊小住。每回碰面，自然憶起四十多年前三人同門學藝，並時常一起去新公園看書畫展的情形。