認識蔡叔叔是上世紀五○年代末，他原籍澳門 ，航運學校畢業後便選擇航海生涯，那時中國大陸幾乎沒有對外交往，偌大的上海港只有寥寥幾艘船舶停靠。

中國大陸沒有海輪，便租外國船，蔡叔叔在掛著巴拿馬旗幟的外輪公司擔任二副，同船的另一位船員後來成為我的姊夫。他們差不多每月來滬一、二次，貨物主要是糧食；每次貨船停靠卸貨至少三到五天，如同後來的樣板戲「海港」所描述，大吊車有限，全靠肩挑人揹，所以船員們便要找地方消磨時間。

當時的上海沒有夜生活，商店東西不多，餐館要用就餐票券；外灘有一間海員俱樂部，是船員們消磨時間的最佳場所。我們全家曾獲邀請，門口保安要我們登記戶口簿、工作證、學生證，一入門廳宛若進了宮殿，五光十色，猶如回到三○年代的夜上海，但最吸引我們的是餐廳。

海員俱樂部的餐廳有廚藝極高的中西廚師，那時正值國家困難時期，人們的肚皮貼著背脊，蔡叔叔和姊夫的邀請簡直是福音。餐廳佳餚色香味俱全，相比當時人們嚮往的「文化俱樂部」毫不遜色，價格並不貴，一頓飽餐下來，便盼望蔡叔叔和姊夫下次再來。

不久後，他們平步青雲，由二副、大副一直升至船長，各奔前程，服務於不同的航運公司。

蔡叔叔喜歡看電影，黑白片兩毛錢一張票，也不知道他看得懂嗎？不過，那年代還有兩件事令他終身不忘，首先是一九五八年初的全國「除四害」運動。

四害是指蒼蠅、蚊子、老鼠、蟑螂，後來蟑螂改成麻雀，因為麻雀跟人們爭糧食，是四害之首。可是打麻雀難度極大，當下男孩子手中的彈皮弓便成了主要武器，此玩意的殺傷力極強，誤傷人的事件層出不窮。

群眾蘊藏著無窮的發明創造力，周末全市人民攜帶鑼鼓等各類打擊樂器（其實是面盆、筷子加錘子），上街齊奏「交響曲」。此法果然奏效，可憐的麻雀被人們驅趕至東，那邊等候的人立即將牠們送回西，幾經折騰，鳥兒們筋疲力盡，終於乖乖「迫降」。然後大家一擁而上生擒無數，蔡叔叔和我們度過難忘的一天。

一九五八年秋天開始全民煉鋼；那時我念高中，學校停課，大家到一家儀表廠煉鋼，算是「正規軍」，有高爐煉鐵、轉爐煉鋼，成品鋼錠倒是十足貨。

周末見到蔡叔叔，他說看到有人用家用的煤球爐，拿廢鐵條塞進去燒紅了鍛打幾下，也算鋼材。

蔡叔叔老家在澳門，有一次趁著船停泊上海多天，他的太太攜女兒搭火車來滬會面；只會粵語的蔡嬸嬸，兩天的旅程諸多不便，多虧同車的一位解放軍軍官熱心幫助，順利抵達。

之後蔡叔叔換了工作，開水翼船，那時由澳門到香港 乘輪渡要好幾個小時，水翼船大大縮短時間。他早出晚歸，太太再也不用擔心在海上漂泊幾個月的丈夫了。

晚年移居美國洛杉磯，二○○三年我們去旅遊，見到蔡叔叔全家；差不多半個多世紀過去了，蔡叔叔居然還記得我們最後一次見面，是在一九五八年上海南京路附近的建國飯店。

二○一六年他們夫婦去加拿大多倫多看望女兒，我們驅車前往，他那時已年近九十，依然記憶猶新，談笑風生。

今年春天，從姊夫處獲悉蔡叔叔罹患肺癌，我立即打電話問候，他說其實他是「零號新冠肺炎 病人」。他於二○一八年九月買了機票，打算去香港過九十大壽，因為臨時有點咳嗽，便去醫院檢查；CT顯示有白肺，醫生診斷為一般性的肺炎，服藥好了之後便可旅行。

自從那時起，蔡叔叔去香港、澳門多次，進出醫院十一次，以後所有症狀逐漸與新冠肺炎吻合。

電話中蔡叔叔說，如今他只失去了味覺， 其他症狀都消失了，自我感覺良好，還打了疫苗，只是肺功能差，要用氧氣罐呼吸。如今在新冠肺炎的溯源問題上全世界鬧得沸沸揚揚，如果他的病情公布於眾，不知世衛組織會如何評估？

之後蔡叔叔的肺癌愈發嚴重，七月初跟他通話足足有二十分鐘，我擔心他太累，他說氧氣瓶裡氧氣充足；他依然思路敏捷，侃侃而談，還打算九月時去香港，機票也已經訂好了。一周後我接到他女兒的短信，告知他已過世。

蔡叔叔選擇的是安樂死，當時家人陪伴在旁，醫生進來打了一針，預計幾分鐘後見效；不料蔡叔叔甦醒過來，微笑著說，上帝沒有收。原來醫生怕他後悔，打的劑量很小，經再三要求，醫生才終於下手。

下面是蔡叔叔留給世人的臨別贈言：「我到此世界的節目到期了，我要下車了，祝親友完成餘下的旅程，快快樂樂平安的完成餘下的旅程吧！我很欣愛同遊的旅伴，多謝同遊！」多麼輕快、友善，時間是七月一日，八天後離世，享年九十二有餘。