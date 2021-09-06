這是我先生親身經歷的一件事，久久難以忘懷，所以我以第一人稱幫他寫下來，以表達我們的懷念和感恩。

一九八七年春天，我從中國大陸一個二線城市來美，來美之前周圍沒有一個人與美國 有關係，只耳聞讀研究生時一位學長去了美國，具體在哪個城市也不清楚。就這樣，拿著美國學校導師幫買的機票，帶著對新生活的嚮往和對美國的無知，從北京乘飛機到紐約 。在紐約中領館住了一夜，坐灰狗巴士到了大學所在地──費城 。下車後拖著行李，站在站台，茫然四顧，尋覓公交車站。

這時一位衣冠楚楚的老年非裔出現在我面前，看我迷失的樣子，問我是否需要幫助；我說我在看怎麽坐公交車去賓州大學，老人說可以送我去學校。我隨身所帶的幾十美金付了一晚住宿和灰狗車票，已所剩無幾，在紐約時為了省錢，我是拖著行李從中領館走到時代廣場的灰狗巴士總站的。我對老人說：「謝謝你，但是我沒有錢付給你。」老人爽快說：「不要你的錢，我免費送你這隻迷途羔羊到學校！」

一夜之間跨越大半個地球，來到異國他鄉，還沒來得及消化撲入眼簾的洋人洋文，突如其來一位陌生人要免費載我去學校，不由得讓人心生疑竇；二是坊間對非裔的偏見也讓我恐懼，遲疑地看著他，一時半會兒沒有說話。他也許看出我的心思，就走到旁邊一輛車，彎腰對車裡說了什麽，就見車門打開，一位穿著長裙、戴著小帽的黑人老太太探出身來柔聲說道：「來吧，年輕人，我們送你去學校。」看到這位端莊優雅的老太太，我的心防頓時放下，隨即把行李放進後備箱，坐進汽車。

在去學校的路上交談中，我得知那位老先生是一位牧師，當天是來車站接一位朋友，沒想到朋友沒有現身。他們說遇到我也許是上帝的旨意，今天一定要為費城接來一位客人。我說碰上他們真是我的幸運，他們說能與一位東方學子相遇，也是他們的幸運。到了學校，我從行李箱中拿出一把檀香扇，送給老夫婦作為答謝；老牧師給我一張他的名片，希望我安頓下來後去他的教會，他說保證我會受到家人般的歡迎。

因為我那時所受的無神論教育，讓我對宗教無甚興趣，加上學習繁忙，沒有及時拜訪那對好心的牧師夫婦。再後來幾次搬家，那張名片也不知所蹤，但是老牧師夫婦對我這個萍水相逢東方人的一個小小恩惠，一直讓我心存感激。

那次搭便車的機遇，讓我對美國普通民眾的善良有了第一次直觀的感受，也在我心中播下一顆美好的種子。這種感受在日後的生活中更是屢見不鮮，正是這種千千萬萬普通民眾的善良，鑄就美國社會對各色人種文化的接納和寬容，也是讓美國保持強大和創新的基石。