廣州市一德路是舊城區的一條著名街道；一德路原是明清年代的南城牆，一九二○年因修建馬路而拆除，路旁有古時的「一德學社」而得名。在南城牆的基礎上修建成一德路、靖海路等現代馬路後，新路兩旁建有騎樓的商鋪。早在唐宋年代，廣州城內已出現專賣行業，成行成市，如雨帽街、白米巷、海味街、麻行街、狀元坊、大新路等處。

當時廣州長堤 沿岸碼頭林立，是廣州對外貿易水運和客運的主要地段；由水路轉運到廣州的蔬菜 瓜果、鹹魚海味等副食品，自然進入最近的一德路銷售，因而一德路成為這些貨物的集散地。為配合此一業務，一德路也建有很多平房商鋪來儲存貨物，這些鋪位有些深達一百公尺，櫛比鱗次。

其實早在明清時代，一德路所在的南城牆已經有鹹魚欄、蔬菜欄、瓜果欄存在，俗稱「三欄」，後來竟成了一德路的代名詞。由於歷史傳承，當今一德路有一條內街，稱為果欄新街；在一九二五年前後，一德路東起聖心路、西至海珠南路口一段成為鹹魚海味、涼果乾貨副食品零售批發地，貨倉毗鄰，有大小市場十多處。

一九四六年，一德路還成立廣州市鹹魚協會，可見鹹魚在一德路的重要地位。在那個年代，進入一德中路時，雖然京果海味與鹹魚並存，但霉香的鹹魚四處飄香，其中尤以馬友、曹白最為著名，令喜愛鹹魚者胃口大開。相對地我還是比較喜歡淡口實肉的大紅魚、比目魚乾、三牙魚乾。

轉入海味鋪詳細察看，那時鮑魚、海參、魚翅、花膠屬高價精品，都是用大玻璃缸裝，放在櫃台後面貨架上以保安全；其他乾貝、蠔豉、鱆魚、大地魚、大蝦乾排、墨魚乾、沙蟲、雪蛤、香菇依次整齊排列在貨架上或籮筐上，香氣誘人。

當年一德路東起維新路口，西接太平南路，全長一千一百五十公尺。分為一德東、一德中、一德西三段；鹹魚、海味、菜欄、京果乾菜批發零售集中在一德中路全段。一德中路上還有著名的、曾入選「羊城八景」的聖心大教堂（又稱石室大教堂），是一德路的地標。

教堂建在原兩廣總督官邸的舊址上，一八六三年，由法國教會傳教士主持修建教堂，採歌德式建築風格，全部用花崗岩石塊築成；這些建材全部在香港採集，然後運進廣州，費時八年。並在石匠蔡孝的主持下，經過二十五年的漫長施工，終於在一八八八年完工。

石室大教堂可能是當時中國的最大教堂，外形雄偉，教堂正面屋頂東西各有一尖形石塔，直衝雲霄。西塔內裝置時鐘，東塔內安裝名為「瑪利亞」的四個法國造大銅鐘。兩側塔基的石角分別刻有紀念文字；東側刻上拉丁語耶路撒冷「Jerusalam」，西側刻義大利 語羅馬「Roma」，其下方刻有始建日期為一八六三年。教堂在抗日戰爭時期和文革期間曾遭到不同程度破壞，最終被市政當局撥款修復。

一德東路有世界大旅館、舊部前小學、嘉頓餅乾廠。清朝末年，谷埠在一德西路，谷埠是妓寨的別稱，與毗鄰的大沙頭、東堤等地是昔日著名的「煙花」薈萃之地，花艇櫛比，達旦笙歌。民國初年谷埠移至一德東路的五仙門，抗戰勝利後才遷至東堤。

當年製藥業老闆歐家全看到一德路業務購銷兩旺，人流不斷，預料宣傳效果好；於是落重本，在一德中路旺區店鋪騎樓架上「歐家全癬藥水」霓虹燈巨型廣告牌，宣傳效果甚佳，直到一九六○年前後拆除。

星移斗轉，一德路的面貌也隨著歷中變化。改革開放後，一德路東、西兩端，都因市政建設需要，將部分舊樓拆除，建造巨型批發兼零售市場，如一德東的萬菱、朗能玩具精品市場；一德中路的山海城、海中寶、南粵海味乾果批發零售大樓；一德西則有國際玩具城等新建數十層大樓。

在一德中路上，來往的貨物運輸絡繹不絕，街上跑得最快的不是汽車，而是手推車、單車；它們在堵車時，可以在狹小的夾縫中遊走。海味商鋪的騎樓下，遊客摩肩接踵，不時聽到叫賣聲，空氣中也瀰漫著鹹魚海味的特殊味道，成了街道一景。