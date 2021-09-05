我老家不產竹子，用來編筐織簍的原料是荊條。在那個塑料製品還未普及的年代，擔肥挑土、運糧裝水果的盛具都是荊條筐。不用刀斧鋸等工具的輔助，全憑手腳編筐，也就成了那個年代男人們必須具備的基本手藝之一。

只長柔順細長無刺的枝條、並無樹幹的荊條，是中國 北方常見的一種生在亂石崗子上的灌木叢；它與渾身長著刺的酸棗棵子構成密布的荊棘叢，是荒蠻之地的代名詞。但荊條叢與讓人望而生畏的野酸棗棵子完全不一樣；荊條是出了名的蜜源植物，到了盛夏，它的莖幹上開著清雅的粉紫色花朵，成簇成串地結成花穗，在風中搖曳，招惹成群結隊的蜜蜂。在中國出產的荊條、棗花、槐花和荔枝蜜「四大名蜜」之中，荊條評價高居榜首。

小拇指粗細的荊條枝狀若垂柳，韌性好，彈力足，耐倔巴；老家的小朋友放豬趕羊總會撅一根拿在手裡揮舞當鞭子使。能長到比大拇指粗的荊條很少，它們會被學校的老師拿去當教鞭用，「啪啪」作響的荊條，打在黑板上發出的聲音特別清脆，足以震懾學生，維持教室秩序。

每到秋天，荊條開始落葉的時候，村裡的半大小子們拿著鐮刀成幫成伙地到亂石崗子上割荊條；割好的荊條扎成捆，拖到小河裡用水泡半天，把荊條皮泡發了，用指甲一畫就脫了皮，露出白生生的荊條桿來。將這樣的荊條桿攤開了在太陽下晾曬幾日，它在乾與未乾透之際，韌性特別好，最適合用來編織荊條筐。

開始編筐時，不用輔助工具，全憑手藝完成。先是在土地上刨個拳頭大小的淺坑，將晾曬過的荊條，按粗細長短分出經緯兩部分；細長且韌勁足的的荊條三根一股，做為支撐起筐體的緯股，而短且粗壯的單跟則用做橫向勾連筐體的經脈。

緯股要分出四股，其中兩股一組，在正中間十字交叉，然後將兩組疊壓在一起，形成雙十字交叉的八杈放射狀米字型。用手捏緊米字型中心點，將其攤平在淺坑上，一腳用力踩實，固定成筐的底心，就可以騰出手，拾取做經股的荊條，圍繞踩在腳下的米字型筐心，一根根交叉疊壓，用上八、九根後，筐底就編成了。

這時候，鬆腳拿起筐底，反向插入一根荊條，讓原本趴在地上的八杈筐緯支撐起來，再將做經股的荊條編成筐壁。筐壁編好了，這支立起來的八杈筐緯，對稱分成兩組，一組兩杈對接在一起，交叉擰合成一股梅花辮形的把手，餘下緯股橫向翻折，斜插進筐壁中形成筐的裙邊。

這樣相互交叉疊壓的結構，雖然看起來十分笨重繁瑣，但特別能吃得住勁；用來運土搬石，兩個人扛的槓子可能被壓斷了，它卻毫髮無損。那年頭遇災舉家逃荒時，老家的漢子們肩膀上總是會挑著一根顫巍巍的扁擔，扁擔兩頭會懸掛著兩個這樣的荊條大筐，一頭筐裡盛的是鋪蓋行李，另一頭坐著的往往是未成年的娃娃，或是年邁的娘親。