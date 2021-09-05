《老照片說故事》母親吹彈的樂器

作者母親當年吹口琴和彈鋼琴的照片。

這是母親當年吹口琴和彈鋼琴的照片；從小熱愛音樂的母親，讀小學時就喜歡在課桌邊緣畫線，假裝成風琴鍵盤，練習彈奏。剛到台灣 那段生活艱困的歲月，稍微有一點積蓄，她徵得父親同意買了架風琴，成為每周家庭禮拜及多少個颱風夜闔家歡的亮點，也讓虔信基督的她，得以參與教會主日崇拜的司琴服事。

多才多藝的母親，早在學生時代就很熱中吹口琴，在眾多的追求者中，父親之所以會雀屏中選，會吹口琴應是原因之一；只是母親技高一籌，能吹兩部，聽起來更專業。

母親還會吹長笛，可惜當年沒有拍照留影，記得台灣有一陣子八點檔播出連續劇「保鑣」，有個會吹笛的反派武林高手，導演 為了製造驚悚效果，劇情特意安排人未至，笛聲先到；茶餘飯後，每次母親吹笛自娛時，隔壁鄰居就會警告小孩：「還不乖點，聽！XX人來了。」說也奇怪，立刻能收到嚇阻作用，街坊鄰居閒聊時，還要母親得空多多吹笛，以儆衆孩，一時傳為笑談。

幾個手足中，妹妹得天獨厚，承繼了母親的多才多藝和好人緣，她雖未曾拜師學琴，雙手卻能彈奏任何曲調四聲部的詩歌；所以雖然母親已經離開我們兩年多了，她的音容笑貌和才華卻透過她的么女，與我們長相左右。