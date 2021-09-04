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懷念我的校徽

簡妮

九月來臨，各級學校相繼開學了，新生、新進教師進國內大學報到，都會獲發一枚刻著校名的校徽；那情景讓我記起失去的五枚校徽，回憶如潮水。

七○年代末到九○年代初，我就讀大學及任教的年代，校徽是長條形的，當時學生的校徽是白底紅字，教師的則是紅底白字，不似現在網上羅列的那樣花俏。

一九七八年九月，我從「上山下鄉」的東北二龍山，考入長春市的東北師範大學，然而我佩戴的第一枚校徽，所刻校名卻是吉林師範大學。東北師大是一九四六年中國在東北創建的第一所綜合性大學，一九五○年四月，東大轉型為專門培養中學師資的高等師範大學，隸屬教育部，因此易名為東北師範大學。又八年，東北師大下放歸屬吉林省領導，更名為吉林師範大學。

我考入時是吉林師範大學，我們新生從老師口中知道學校校名更迭往事，遺憾校名未改回東北大學；但胸前佩戴的校徽，白底紅字，醒目耀眼，內心還是很自豪的。要知道，我們是文革後通過考試才上大學的第二屆天之驕子，與第一屆僅半年之隔。

一九八○年八月，我學滿兩年時，教育部批准學校恢復「東北師範大學」校名，我們又發到一枚新校徽；也是白底紅字，六個楷體字遒勁洗練，戴在胸前，人顯得更精神了。儘管如此，包括我在內，同學們都不捨得上繳第一枚舊校徽，學校也允許我們保留。

畢業告別母校，一九八二年九月我回到故鄉上海，考取華東師範大學碩士生，領到第三枚校徽，跟教師佩戴的一樣是紅底白字，說明研究生已不是普通學生了，在校園內跟教師在同一個檔次。

我讀研的第二年，專為研究生訂製的校徽問世了：桔色白字，社會上也很快知曉。我們研究生走在校園內外，都能迎來尊敬的目光。摘下的第三枚紅色校徽，連同兩枚白色學生校徽一起被我珍藏起來。

三年讀研眨眼過去，畢業後，我被分配上海外國語學院對外漢語系任教，摘下桔色校徽再別回紅色校徽，我的第五枚校徽由一九八五年九月戴到一九九三年二月。不到八年時間，我由教師、掛職教師，兩年後直升講師，再評級升職為副教授；之後我告別大學校園，五枚校徽伴隨我遠渡重洋來美國，一切再從頭開始奮鬥。

五枚校徽是我的軍功章，多年來，我一直珍藏在箱底，六年前買了房，我就把五枚校徽別在絨布上，放在玻璃櫥櫃的第一層。五年前，鄰居帶著孩子來串門子，次日才發現絨布連同校徽不翼而飛！去敲鄰居的門詢問，當媽的承認，前一天還看見孩子拿在手上玩，但到處搜索卻遍尋不著，我珍貴的五枚校徽一去不復返，讓我欲哭無淚。

教育部 美國 東北大學

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