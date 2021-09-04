幾十年前，缸還是中國 人居家必不可少的家當之一；家家戶戶都會備下幾口缸，用來盛水、醃菜、存放糧食。在我老家，鄉親們用的多是約一米高、口徑七十多公分，通體塗滿油亮的深褐色釉，頂上開口處缸壁微收、缸沿凸起個鴨蛋粗細的土褐色大缸。

那時候，同樣款式的缸，待遇卻完全不同；擺在堂屋裡盛水的缸，被收拾得油光水滑最氣派，陌生人進屋一踅摸，瞅瞅這家人用來舀水的瓢，就能明白這家人的日子過得怎麼樣。劈開半個葫蘆將就用的，家裡的生活也肯定不咋地；尋常人家起碼也要用白鐵皮做的，不過這樣的瓢用久了，接口處會生鐵鏽，舀出的水喝起來帶著股鐵腥味。所以，家境好的人家，選用的是在手柄頭專門加個掛鈎可掛在缸沿上，鋥光瓦亮的黃銅薄皮大銅瓢，用手指頭彈起來嗡嗡作響。

鹹菜缸最不招人待見，因為缸中的水，天氣暖和時總是起氣泡，水面上泛出層白沫子，散發出醃鹹菜特有的酸臭味道。這味道到了夏天，招惹來的蒼蠅，成群結隊地地圍著它嗡嗡飛舞；一旦缸沒蓋嚴實，這些傢伙就會在鹹菜缸留下自己的後代，奶白色的蛆蟲烏央烏央地在醃菜水中蠕動，看著讓人頭皮發麻。我們小孩子，還會即興編出個順口來：「某某家的缸，味真夯，頂風十里，還飄香……。」

陶土坯子裡外都刷上瓷釉燒製出來的缸，不僅光潔滑順，還防潮防漏，尤其是在鄉村的環境中，比起木箱子、布袋子，更能經得住蟲蛀老鼠啃。但缸也有不盡人意的地方，就是不能磕碰，磕碰後容易出現裂紋；這樣的缸要請鋦鍋鋦碗的師傅來，用鉚釘在開裂處鉚緊後，縫隙裡塗抹些白瓷泥，再加個金屬圈箍在缸沿下。被鋦過的缸雖然不能盛水醃鹹菜，卻像體弱多病的孩子一般得到更多的關照，搬進主人的裡屋成了存放糧食的缸。

外形圓滾滾，既高又粗的大缸，儘管是皮薄中空的並不重，但清洗的時候，移動起立要採取一種專門的方式：即雙手用力按住缸沿的一側，讓缸翹起來，等缸完全露了底兒，只靠一小段底邊支撐起缸體的時候，就騰出一隻手順著一個方向轉動缸沿，將半躺半臥的缸滾動到指定的地方，放倒清洗。這樣的動作跟現在開車打方向盤非常類似。

老家缸的大小，剛好能容下一個成年人蹲在裡面，再加上光滑密閉的缸壁，且只有一個開口，所以小時候我們玩躲貓貓，總覺得缸裡是個藏身的好去處。但家裡大人可不怎麼想，認為對個子沒有缸高的小孩子來說，缸是個危險的物品。看著我們這些小孩子圍著大缸躍躍欲試，大人總跟我們嘮叨著這樣的故事：鄰村的二蛋子，趁家裡沒大人時，搬小板凳墊腳去缸裡撈鹹菜吃，缸裡的鹹菜都沉在底下，小孩子探著身子使勁往下撈，一個踉蹌，整個人都掉進了缸裡。幸虧發現得早，不然，這個孩子就成醃鹹肉了。