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《老照片說故事》兩代婆婆

文、圖／巫嘉清
作者與外婆合照。
作者與外婆合照。

第一張照片是我的外婆和我們三姊妹的合照，那時我大概只有一歲半，頭髮稀少，兩個姊姊都穿得漂亮，頭上還戴著蝴蝶結，真是美麗又可愛。外婆那時只有五十多歲，時代的艱辛已在她的生命中留下痕跡；加上穿著過時的老式鄉下人衣服、灰白色的頭髮、沒有化妝及保養的面容，使她看起來就是一個老太婆。

很可惜，沒有趁父母親在世時問淸楚這張照片是何時何地拍的？我們那時的家應該在廣州，其實這張照片還包括我的雙親、兩位舅舅、一位成年表哥，還有一個姨丈。姨丈是粗頑愚昧還會家暴的人，母親決定跟他斷絕來往；照片裁掉他之後，只能留下這部分，及有雙親站在外婆和我後面的一張。雖然美中不足卻非常珍貴，因為是我生命中最早的一張照片。

作者母親在舊金山慶祝九十歲生日時合照。
作者母親在舊金山慶祝九十歲生日時合照。

第二張照片是母親在舊金山慶祝九十歲生日時，與部份孫子女們的合照（右二我女兒）。九十歲的母親仍然可以行動自如，頭腦清明，嗜愛美食；照片上的她皮光肉滑，首飾化妝一樣不缺，加上染黑的頭髮，開心溫暖的笑容，真是漂亮的婆婆。

我的外婆和我孩子們的外婆，都是全心全力愛孫輩的人，大家都永遠懷念、感謝她們無私的奉獻。但是她們兩人外形上的差異真令人難以置信，我的母親九十歲時看起來比外婆五十多歲時還年輕漂亮，當然時代不同，歷練有異，在為外婆嘆惜之餘，更為媽媽高興。

如今她們都謝世多年，我的姊妹們也都升級做了婆婆祖母，大家都期盼能傳承到媽媽的好DNA，能活到九十歲仍然是美麗健康的婆婆。

家暴 舊金山 美食

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