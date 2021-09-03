一九七○年我考上台灣 大學電機系，隔年電機系分三組：電力、電子、計算機。電力組搞傳統的發電機、馬達等，都是大傢伙；電子組著重電子電路設計，都是小零件；計算機組是我們這一届才新成立的，以前沒有，又叫電腦組。

當時我對這三個領域都沒有概念，不知要選那一組好。不過我知道計算機組的數學，僅需要〇與一兩個數字，就能運算，其他的數字都不必管。我想這種數學新奇，就選了計算機組，當時不知道這是改變我一生的選擇。

有位同學常語不驚人死不休。大三時的某日，他突然有感而發跟眾人說：「全台灣僅有兩部主機電腦，一部就在我們電機系系館的四樓；另一部在行政院。我們計算機組有近五十位同學，區區兩部電腦，用得上五十人來伺候？」當時我一聽，覺得這位同學真是言人之所未言，發人之所未發，太有道理了。頓時我也覺得眼前發黑：前途茫茫。

一九七六年我來美讀書，發現老中同學原來在台灣不管是念文、法、商、醫學院等非理工科系的，很多人轉系讀電腦，打卡上機。大約在同時，個人電腦問世，各地英雄豪傑如喬布斯、比爾蓋茲等群起，改變世界。

我離開德州 大學五年後，學生宿舍住進了一位新生叫麥克‧戴爾，他課餘在宿舍幫人組裝電腦賺點外快，後來他成立有名的戴爾電腦直銷公司。如今的電腦普及到了「若決江河，沛然莫之能禦」的地步，跟我當年的前途茫茫，完全不可同日而語。

原來我大學時，正是電腦革命的開始，電腦是工業革命後人類社會最大的一場革命；我要感謝當年系裡教授們的高瞻遠矚，開設計算機組，讓我能比一般人早入此道，一生的職場也因此順遂。

如今我們大學班上有個社交群組，平常大家踴躍發言，有人談尖端科技，也有人懷舊憶往。有一天，我心血來潮，寫出這位同學當年說的一番話，讓我覺得前途茫茫，因為當年受到的驚嚇，至今仍銘記在心。沒想到這同學竟然說他早已不記得曾說過這樣的話，即使有說過，他一生說過的錯話不少，也不差這一句。

第二件相似的事，發生在我讀小學的時候，有個楊姓鄰居住對門，楊兄長我一歲，對事情看法比我成熟，我也以他馬首是瞻，放學後常到他家聊天。

當年小孩子流行看「諸葛四郎」的漫畫；有一次，我們在一本孫悟空的漫畫書上讀到一段文字，楊兄覺得非常優美，要我背下，他說也許日後作文能派上用場。這段文字是出自花果山守門的小兵口中：「報告！步兵團，普通兵，猴子當小兵，組長高德清，要我說一聲，三個獸王很有名，要見國王交交情。」我們兩人都牢牢背下。

高中時，楊家搬走，我們失去聯絡。大學時，我在台北，他在台中讀醫藥學院。大學畢業後服兵役時，我們曾在左營海軍航海學校見過一面。

多年前有次我從美國 回台灣時，順路去新竹市他開的藥局看望他，提起這段童年時他要我熟背的文字，至今我都牢記，但是從沒機會用上。沒想到他說對此事早無記憶。

有很多話，跟著我們一生。可是常常言者無心，聽者有意，發言者早已不復記憶，我們卻還牢牢記得。z