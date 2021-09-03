始於一九五八年的大躍進，無論是大辦鋼鐵或是大辦農業，一出點產品（是否合格另當別論），就要敲鑼打鼓地向領導機關報捷。當年七月，我所在的公私合營大華織布廠，分配到一項搞菌肥的任務，廠部決定讓我牽頭，盡快帶領幾個人搞起來。

一聽讓我帶人搞菌肥，頭都大了！菌肥，這個名稱過去都從來沒聽說過，什麼是菌肥啊？領導見我面有難色，便說道：「這是市委分配咱廠支援大辦農業的政治任務，時間緊、任務重，你現在就去生產辦公室找主任，人員、經費和場地，他都給你安排好了，你們要盡快投入運做。爭取早日拿岀產品向市委報捷！」

我們廠是兩年前，在「三大改造」（對農業、手工業、資本主義工商業的社會主義改造）的浪潮中，由數家私人小廠合併起來的 ；我時任廠的兼職團支記，這項搞菌肥的政治任務便落在了我的頭上。但我壓根就沒學過生物化學，根本不知菌肥為何物，一個地地道道的門外漢、土包子，竟要受命搞菌肥，談何容易！

接受吧，困難重重無能為力；不接受吧，又擔心揹上不服從分配的惡名。若接受了，搞不出或搞不好，可能還會揹上罵名！實在是進退兩難。

好在那時用人，並不像當下這樣只看文憑不看水平，是領導看著誰行，誰就行。當時年輕氣盛，權衡利弊後，我還是硬著頭皮接了下來。

生產辦公室主任告訴我，為了菌肥項目早日上馬，已給我們騰出兩間辦公室和三間倉庫 ，並為我們聘請了一位化學教師做顧問，另有三位年輕力壯的工人師傅和我們一起幹。他順手給了我一本油印的「丁酸菌肥資料」，讓我們幾位學習參考，並讓我們據其編制預算 ，購置裝置和原材物料。

當晚我召集相關人員開了第一次會議，共同學習丁酸菌肥資料，制定了所需裝置和物料的購置預算，進行人員分工，並提出到外地菌肥生產企業短暫學習的計畫。大家熱情高漲，決心盡快搞出菌肥，支援大辦農業。

我們的計畫和安排，得到廠領導的堅定支援；以三天的時間，我們到無錫、濟南等地的兩家菌肥生產廠家進行現場學習和參觀，初步了解菌肥的生產工藝和流程。

接著從濟南、青島等地購置蒸餾鍋、恆溫箱、顯微鏡、培養皿、燒杯、試管等器械；從省農科院購買菌種、瓊脂、酒精等接種菌苗的必須物品。回到廠後，立即投入工作 。

先是培育菌苗，擴大菌種生產，確保質量；此項工作由聘任的學究式化學老師指導，由我具體操作。一周後，第一批菌種出爐，經檢驗完全合格。旗開得勝，給大家帶來巨大鼓舞，緊接著進入了第二道，也就是最後的工序——造肥。

菌肥的輔料，用的是經過炒製滅菌的田土，按一定比例加入丁酸菌種，人工攪拌均勻而成。菌肥樣品經送省地兩級農科院所檢驗，菌株活性和數量完全達到質量要求。在此基礎上，我們利用花盆進行小規模的植物試驗，使用菌肥的植物生長茁壯，根系發達且多有固氮的菌瘤生長，而未使用菌肥的長勢明顯不足。

上述情況，向廠領導彙報之後，得到肯定和讚揚，並要求我們立即開展批量生產，爭取在秋種前生產出二十噸或更多的合格菌肥，支援市郊的秋種。同時要求我們用大紅紙寫好喜報，敲鑼打鼓到市委去報捷。

我們一行二十餘人來到市委門口，在鏗鏘悅耳的陣陣鑼鼓聲中，一位孫姓副市長帶著幾位工作人員，出來接受我們的喜報。當我把喜報宣讀完畢後，他邊熱烈掌聲，邊走到我跟前問道：「你們菌肥裡的細菌解剖過嗎？」他這奇葩的問話，我無言以對，因為那時我們的生物科學恐怕還無法解剖細菌，他問的也實在太穿越了。

最後我答非所問地回應了他一句：「完全合格！」