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《老照片說故事》曲折的台灣之旅

文、圖／誠
作者台灣行紀念照。
作者台灣行紀念照。

這是一次富有時代特色的旅行。一九四九年初，我妻妹從南京去了台灣，從此，兩地相隔多年，親人相思之苦無可奈何。同時，她也成為「台屬」，隔海喊過話。

一九八七年十月，台灣開放老兵回大陸探親，再後來，台灣也接受大陸家人前去看望親友；我妻常為有台屬之名而未到過台灣耿耿於懷。直到二○○○年底，我的母校校友會組織一次在台北舉行的全球校友大聚會，可以攜帶家屬，這一下給她可以了卻心願的希望。

很快，校友會辦妥台灣入境證，要到香港中華旅行社領取。那個年代，大陸赴香港旅行要審批，待到我如實申請校友聚會時，領導說，七十歲以上的老人因為健康原因，原則上勸阻不出境。這事眼看要泡湯，一位南京的校友同樣未被批准，但是他告知一個新情況，現在開放旅行社組團赴香港旅遊。

於是我們分別報名旅行團，高高興興到了香港，拿到台灣入境證。然而我們所領的香港通行證只能一次出入境，去了台灣就出境了，怎麼再回香港呢？正一籌莫展時，一位好心的海關關員說，「你們在台灣買一張從香港到內地任何一處的機票，返回香港後直接轉機出港，就不必經過驗關手續了」。

由此，我們兩家在台北與新老同學歡聚，暢遊台北的故宮博物院及周圍嚮往的日月潭、阿里山等名勝古蹟，七天後，按計畫經香港轉廣州，愉快地回到自己的家裡。我妻連連說，「我就是一個名副其實的台灣家屬，不枉此行」。

再後來，二○○八年，兩岸全面三通，我們全家十口分別從三地到台中集中，又一次欣賞了寶島的風土人情和美麗的景色。時光流逝，如今妻妹一家已經移民美國，我妻已去天國，照片為念。

台灣 香港 美國

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