一九四九年初國共內戰的硝煙席捲到山東，家父當時是個小商人，不是黨政軍要員，只是因為加入國民黨，自忖逃不過一劫；兵荒馬亂中買到一張從青島到台灣 基隆港的船票，又聽說台灣缺鹽，於是匆匆揹著一大袋鹽赴台逃難。

我母親當時年二十五，育有我兩歲的大姊和才幾個月的二姊；共軍 入城後把身為傳教士的外祖父扔進水井，母親頓時失去父親和丈夫，生活無依無靠。母親回憶當時最恐懼的還是上門的共幹頤指氣使地喊：「說，妳的丈夫藏哪兒了，把他交出來。」精神上的折磨更是痛苦。

就這樣面對三不五時就上門要人的共幹，母親終於承受不住了，有一天大喊：「我丈夫拋棄了我們母女，我也求求你們幫我找到他，我也要和他算帳。」想不到這一時堵住了共幹的嘴，久久答不上話，以後也少來要人了。後來家父透過香港 友人捎信取得聯繫，母親知道孤兒寡母在家鄉已無生計，於是在隔年冰雪初化之際，踏上流亡赴台之路。

母親說她們三人蓬頭垢面變裝為乞丐，心中忐忑不安地去辦路條，拿著香港友人的信，冒說是親戚要去投靠。共幹東問西問，母親知道遲早會露餡，急中生智往抱在懷中的二姊大腿硬捏一把，二姊哇一聲痛得大哭，共幹也煩了，於是大章一蓋說：「妳們滾！」就這樣混到了路條。

我問母親，一九五○年中共已經建國了，還在抓家父，又怎會發路條給妳們呢？母親說她也不知道，當時也是走投無路了只能碰運氣，不過也或許因為是建國之初，一切的統治都還没上軌道，抓人的和發路條的共幹之間缺乏聯繫。

母親憑路條買到從青島到廣州的火車票，考慮到就算有錢也不一定買得到吃的，於是把米飯煮熟再晾乾；就這樣帶著三歲的大姊、抱著滿周歲的二姊，一手拎著一大袋「乾飯」、一個熱水瓶和一床被子，奔向命運的未來。

母親說，這火車一坐就是七天七夜，餓了就拿水把飯泡軟了吃，睏極了就拿棉被捲曲在座位下和車地板之間睡；有些好心人要幫忙，勸母親去歇歇腿，但母親擔心小孩安危，所以一概拒絕。因為二姊是一直抱在懷裡，所以母親把路條、證件和路費都縫在二姊穿的棉襖裡，遇到有人來盤查的，母親都以山東土話「窩不冬」（我不懂）來搪塞過去。

就這樣，火車終於到了廣州，母親再轉赴香港買了船票到達台灣，上岸時家父已經在碼頭等了，一家從此團圓，生下後來的我們。

我問母親，家父當年那袋鹽可在台灣賣上了好價錢？母親說，聽說早在渡海時就被風浪打溼，硬成了一塊鐵疙瘩。家父上了彼岸才知道台灣不缺鹽，但還是捨不得丟，最後終於扛不動了，在從基隆翻山去台北的路上給扔了。