關於中秋月圓，中國 的詩人用無數筆墨頌讚，唐朝詩人張九齡寫道：「海上生明月，天涯共此時。」給離亂中人無限地安慰；北宋詩人蘇東坡一句：「月有陰晴圓缺，人有悲歡離合，此事古難全。」訴盡人生無奈。中秋明月成為中國文化中的重音符。

月餅到底什麼時候出現？歷史典籍中沒有詳細記載；北宋大詩人蘇東坡專門為月餅寫過詩：「小餅如嚼月，中有酥和飴。」可以證明北宋時月餅已經走進千家萬戶。詩中十個字眼讓人口舌生津，我趁機告訴孩子們，書裡自有黃金屋，詩裡自有甜蜜蜜。孩子們笑我總是用色香味來刺激他們學習中文。

用美食誘惑孩子努力讀書，恐怕是時代特色。我出生在物質匱乏的一九七○年代，大陸實行糧油配給制，也就是說買東西不但用錢，還要有相應的票證。月餅是麵粉製作的，因此要提供糧票；四塊月餅算一斤，買一斤月餅需要消費一斤糧票。那時糧票跟錢一樣，家家都不富裕，得算計著用。

中秋之前一個月，雜貨店的玻璃櫃裡擺滿月餅，棗泥、豆沙、五仁、玫瑰的月餅……隔著老遠聞到那種香甜的味道，忍不住要深呼吸，又害怕售貨員看出饞相。那時可不是想吃，家長就會買，總要等到中秋節全家一起品嘗。那一年，我們剛從鄉下搬到鎮上，安家花費很多，日子捉襟見肘，父母遲遲不提如何過中秋節，小孩子眼巴巴地看月餅，不敢跟父母要。

在鄉下時，奶奶有一雙巧手，她用大鍋自己烤月餅；餡是家常的紅豆沙、綠豆沙或者五仁，都是鄉下唾手可得的東西。奶奶把豆煮熟，一遍一遍過篩、去皮，留下細膩的豆沙，然後加白糖、豬油拌成甜豆沙餡。鄉下不缺花生、葵花籽、南瓜子、芝麻……奶奶一樣樣炒熟，切碎拌在炒熟的麵粉裡，加糖和油，團成小球，就是五仁月餅的餡了。

每次看奶奶動手做月餅，我都羨慕她有那麼多白糖、油和麵粉；事後才知道那是全家人從定量裡省出來的，為了過節提前勒緊褲腰帶。奶奶烤的月餅比買的月餅硬，是油脂少的緣故，可是我們都愛吃。中秋節這天，無論大小，每人一個月餅，吃完就沒了，再想吃就得等明年了。奶奶烤的月餅餡裡有一塊冰糖，吃完月餅，嘴裡含著透明的冰糖，那點甜一直讓我記到今天。

到千禧年，中國老百姓的生活水準直線上升，月餅鋪滿大街小巷，而且廣式月餅像潮水一樣湧入北方市場。廣式月餅比照京式，而蘇式月餅餡料 更足，薄薄的餅皮包著厚膩的蓮蓉蛋黃，成年人幹掉一個感覺很飽，半天不想吃飯。

來紐約 以後，我們在教會團契度過第一個中秋節，一個晚上居然吃到香港、台灣、澳門、大陸四個地方生產的月餅，每個只吃一小塊，月餅在胃裡好像是大團圓了。

吃過的美味很容易忘記，渴望而不可得的卻永遠留在心頭；那一年，中秋節的當天，母親終於把錢和糧票遞給我，讓我去雜貨店買月餅。可是像施過魔法一樣，前一天還琳瑯滿目的月餅消失得無影無蹤；我不甘心，問售貨員，她上下打量我，輕輕地說：「賣沒了。」深不見底的失望像一口井，小小的我就掉在那口深井裡。我忘記回家怎麼跟母親說的，母親趁機激勵我好好念書，將來大學畢業工作以後，就會有好多好多月餅，多到全家久久也吃不完。

真讓老母親說中了，如今在紐約，可以買到各式各樣的月餅，有的因為太甜膩，被束之高閣，到新年再發現，已經不能吃。

今年中秋臨近，想起來奶奶烤的月餅，忍不住動手試試，去一趟好事多採購齊材料，糖油麵粉各種堅果和餡料一字排開。沒想到跟著回憶烤出的月餅，居然受到全家人和朋友的追捧，三十個月餅一天全被消滅掉。試想如果奶奶健在，看到如此豐富的食材和方便的烤箱，一定會開懷大笑，大展身手。