朋友說幼年時父親手把手地教他釣魚 ，從綁魚鉤、裝魚線和做釣餌、看天候等，父子也常同去釣魚，滿載而歸。

我没這麼幸運，我家姊妹七人，爸爸警務繁忙，媽媽為生活操勞，哪有空閒帶我們玩。記得我十歲的暑假，鎮上高同學家開的水木商店，除了文具外也開始賣起釣具，這倒是新奇有趣。

那時魚鉤一毛錢可買兩個，我有天跟媽要了兩毛錢，去水木店隨便挑了兩個魚鉤；可是另外一毛不夠買魚線，就用媽縫被套的粗綿線當魚線。至於餌呢？也不是問題，就在家中小院內挖出幾條肥大蚯蚓，萬事齊備只欠東風了。

父親曾當過台北士林派出所所長，後來雖然調職，但是派出所內的警員大多是舊識。因為我家與派出所距離走路才三分鐘，有時候我們就從警局後門入內，走到分局後花園內逛一逛，如果總機小姐不忙，也會跟我們閒聊幾句；我跟分局內駐守的警員們，就像是鄰家的叔叔伯伯般地熟稔。

士林警局大門前不遠有個圓環，中間是個大魚池，平時可看到有各式魚兒穿梭其中，還有幾隻兩呎多長的橘色大金魚。魚池是不准釣魚的，但是小小年紀的我，初生之犢不畏「警」；有天清晨，我將魚鉤綁在棉線上，將前一天挖到的蚯蚓放在魚鉤上，就偷溜出門了。

不到三分鐘內衝到大魚池，此時過往行人尚少，我就將自備的魚線投入魚池內，只見掛著蚯蚓上的鉤子慢慢沉入水中，不久手中的線竟然動了起來；我趕緊往上拉，竟然釣上了一條黑色長魚。因為沒帶水桶，於是我右手提著線，左手捧著魚跑回家。

一進門，我興奮大叫：「釣到魚了！」姊姊們也過來看我的戰利品。媽說這是條鯽魚，等知道是我在警察 局前魚池釣的，就告誡我不能再去釣了，免得被别人說閒話。如此，我的釣魚樂也被迫中斷了。

如今士林分局前的圓環依舊，池塘已被黄土填滿，魚兒早已不在了，兒時釣魚趣只有在夢中才能重溫了。