大觀園是「紅樓夢」中賈府修造的精美私家園林，申城鬧市北京 西路上卻有一個頗負盛名的「大觀園浴室」，上世紀四○年代就已存在，是多年來為周圍民眾提供獨特洗浴服務的老字號。為何一個除污去垢的服務場所會取這麼風雅的名字，我至今也覺困惑。

大觀園浴室確切地點在上海北京西路與西藏中路交叉路口，那裡還有一條新閘路加進來軋鬧猛，形成一個熱鬧非凡的五叉路；路口中央那時豎立著一個置於鐵架上的圓筒形交通崗亭，大觀園浴室就直面崗亭。

因為大觀園浴室離我家很近，步行十多分鐘即可抵達，父親每年農曆新年前都會帶我們幾個「小和尚」一起到那兒沐浴，上海話稱為「汏浴」，只為洗去積年的皮脂污垢，乾乾淨淨迎新年。

當年的上海，煤氣與衛生設備均屬奢侈品，普通百姓只可仰視而不可得，成千上萬弄堂居民全靠一家一個煤球爐，和幾家合用的單一水龍頭度日。

夏天裡，我們男孩尚可在樓下水龍頭前沖洗一番，可冬天呢？家中全無暖氣和熱水管道，連房間裡洗臉盤的水都會結冰，焉可解衣沐浴？唯有借助公共浴池。

那時滬上名氣較響的有淮海路上的逍遙池、天津路上的浴德池，還有就是北京西路的大觀園浴室；依照近水樓台之原則，父親可忝為大觀園浴室老客戶，他把我們這些小嘍囉也帶去。雖然我們每年一般只去汏一次浴，卻因我年幼好奇又能觀察，對這個浴室留下深刻印象。

大觀園浴室在街邊一幢兩層磚木結構房子裡，正門朝東，門上方大書「大觀園」三個醒目大字。浴室分上下兩層，底樓是一般的大眾化服務，二樓是比較全面的高檔服務。對我家大人小孩而言，大眾化服務足矣。

一進門先要穿過一個垂掛的厚厚棉簾子，顯然為阻擋外面的寒氣。父親在服務窗口買好竹籌，服務員收去，再把我們引領到休息室，每人一把躺椅。服務員把我們的棉襖棉褲等厚重衣物套上衣架，熟練地用長竹竿杈子掛到裝在天花板上的掛鉤，使我們在躺椅上可有更多迴旋餘地，並且一抬頭就能看到自己的衣物。

澡堂中央有個較大的熱水池，供浴客泡澡。由於我們總要等父親下班才能去澡堂，所以池中的熱水不僅已照不出人臉，而且變得相當混濁，甚至還漂有肥皂泡沫，難怪上海人習慣稱公共浴室為「混堂」。小時候因為皮膚嫩，我特別怕燙，常常要磨蹭好久才能慢慢「放下身段」，置身於熱水池中。又因為澡堂裡熱氣騰騰和霧氣濛濛，我總覺得喘不過氣來，只盼望能早點洗好退出場去。

長大了，比較能適應澡堂的情況，我還會試著在水池裡划動手臂練習蛙泳動作，甚至把頭都沒入水下，練習閉氣技巧，因為那時一般人冬天裡絕無條件去室內溫水泳游泳 。

大浴池盡頭有個單獨的狹窄水池，裡面的水幾近沸騰，是給有腳氣的人燙腳的，父親就需用到它，還說水愈燙愈解氣。我們小孩子無法理解，也無此一需。混堂裡有專門為客人擦背的服務員，他們讓客人臉朝下平躺在水池矮牆形成的條墩上，用蘸滿肥皂的毛巾為客人使勁地搓洗自己不能觸及的背脊，是很受浴客歡迎的服務。好在我們父子兵可以互相擦背，所以這份開銷也可省卻。

泡完澡，客人可到另一間有蓮蓬頭和洗臉盆的沖洗室盥洗乾淨，然後回到休息室，服務員會馬上遞來滾燙的熱毛巾讓你擦身，又送上大毛巾蓋在身上。時間充足的客人還會點一杯茶水，在躺椅上慢慢品茗，好好休憩一番。

不過父親似無此閒情逸致，總是擦乾身子後立即穿戴整齊，帶領小八臘子一路緊跑回家。由於頭髮還有些溼漉漉，被冬天室外的冷風一吹，人會覺得冷颼颼，但因為身上污垢已除，渾身清爽，更覺舒暢和歡快。

等到一九六四 年我考取上海市上海中學住校讀書，校內有學生浴室，冬天也每周向學子開放一次，所以再沒有跟父親去過大觀園浴室。後來儘管還會路過，卻僅僅是「雞犬相聞」而已。及至文化大革命，因為破四舊，大觀園浴室一度改名為「滬中浴室」，算是剔除了封資修的意味，不過最終還是恢復大觀園的老字號。

只是今非昔比，上海民居幾乎家家戶戶都住上公寓樓房，有屬於自家的煤衛設備，何須夜奔大觀園？不知大觀園浴室今日還能不能保持住自己的客源，讓混堂裡的汏浴池依舊熱氣蒸騰、煙火不熄。