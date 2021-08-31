《老照片說故事》打上領帶做實驗

實驗衣之下，襯衫領帶齊全。

當年「寒窗苦讀」獲得學位後，又埋頭完成博士後研究，才如願找到期盼已久的製藥研發工作 。頭一遭搬家不需要自己打包，由藥廠直接聯絡搬家公司來家中整理及運輸，讓我們好整以暇地踏上職場。

位於紐約州 首府奧伯尼郊區，享有八十多年歷史的SW藥廠，是當時小鎮上唯一略具規模的研發製藥中心。上班第一天，部門負責人精神矍鑠且西裝筆挺；他和顏悅色歡迎我，介紹我認識各組研發團隊的成員。我這才注意到他們各個在實驗衣之下，全都襯衫領帶齊全；不禁納悶在實驗室裡，何須穿戴如此正式？直屬上司特別提醒我：公司要求資深研究人員必須穿襯衫打領帶，若逢會議或有訪客時，衣著才符合專業形象。「呆」守在通常無聲勝有聲的實驗室裡，又得一本正經地打上領帶，還真覺得頸脖飽受束縛！無奈入境隨俗，只好依賴太座每天準備好燙平的襯衫和搭配的領帶，盛裝以赴。

進入公司才察覺我是當時研發部門唯一的老中，幸好同事和平相處，人情味極為濃厚，倒讓我領受到早期傳統職場的保守純樸。每逢歲末年終，公司必定舉辦節慶派對；大夥攜家帶眷去宴會廳享用美食，並隨著樂隊演奏跳舞唱和。會後尚有抽獎助興，有年我們意外中了第二奬，餐廳禮券一百元，那是我生平唯一一次獲奬的禮品。

同事之間三不五時還會聯誼，下班後邀約去打排球或網球；新年倒數必定是在馬克家，夏日烤肉總會去卡爾的農莊，偶爾也會參加丹尼斯家的游泳派對，洋同事們的熱情關懷，的確讓我們這異鄉遊子倍感溫暖，慶幸自己選對了公司。那幾年勤奮工作之餘，也曾興致高昂地參加華人社團聚會，雖然僻居小鎮，職場與生活皆十分充實樂觀。

但當我們正準備購屋之時，公司傳來被併購的消息，廠房即將關閉，全體員工除了資遣或自願離職，我們被告知必須遷至賓州，加入新藥廠。離開前，同事特別留下我做實驗的「紳士」模樣 ，而此衣著也成為我自己的絶響，因為日後任職於其他藥廠，實驗室裡再也不需要如此盛裝了。

翻看這張老照片，不禁慨嘆昔日濃密烏黑的髮絲如今已是童山「半」濯，白袍上公司的標幟已成為歷史。身旁的實驗設備陪伴我從求學、就業 、一路至退休。回顧四十多年的實驗生涯，無機的器皿和有機的化合物融化交織成有形狀、有色彩，並摻雜百種氣味的經歷，酸甜苦辣，點滴在心頭。