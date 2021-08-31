一九四二年春末，第九戰區司令部通知，為了準備對付日軍的進犯，決定將眷屬安置到後方。當時日軍占領武漢、岳陽一線，幾次企圖南犯長沙，九戰區軍民枕戈待旦。父親把媽媽和我送到朱亭，我那時十歲。

朱亭屬於湖南株洲縣，一邊靠湘江，一邊靠著一座小山。朱亭就在山下，沿著湘江布列一條長街，粵漢鐵路從旁通過。我們到的那天細雨濛濛，我穿著媽媽的紅色套鞋，好奇地東張西望，小鎮安安靜靜，給我很好的印象。父親給我們在一所大祠堂裡找好住處，當時已成為一處軍用物資的庫房，堆滿TNT炸藥，有一班士兵駐守。我們住在一間挨著鐵路的房間，媽媽每天用柴爐做飯。每逢火車開過，我就爬上窗台看火車。

天井裡安著一副單槓，士兵們常在那裡鍛練；父親和其中一名士兵交談，他原來在南京上大學，懂得英文，抗戰爆發後從軍抗日，現在當一名看倉庫的士兵。我很高興地把自學的課本拿來，請他把我的名字用英文寫在封面上，這是我第一次見識英文。

父親和那位士兵探討「朱亭」這個地名的典故，對方到底是大學生，見多識廣。據他說，三國時張飛到過這裡，張飛拴馬的樟樹現在依然枝繁葉茂；到了南宋，大學者朱熹和朋友到離此不遠的南岳衡山，船停下來過夜。當地人聽說朱老夫子歇息在此，就臨時搭了一個台子請他講學。從此，這個地方就以「朱停」為名，後稱「朱亭」，成了湘江邊的一處名勝 地，逐步成為千年古鎮。

朱亭在湘江邊，商貿發達，航運繁忙，江邊有多個碼頭。那年端午節 ，江邊人山人海，爭看龍舟競渡。屈原投水的汨羅江離朱亭不遠，湖南人賽龍舟、吃粽子的風俗可能比他處更為濃烈。

朱亭還有個地方經常有戲班子演出，觀眾很擁擠，邊上是賣餛飩、香菸的小攤，氣氛熱鬧。我那時沒有學可上，天天站在台邊看戲。演員唱戲的調門和我經常聽大人們唱的有些不一樣；後來聽說，那叫湖南高腔，是湖南地方戲的一個品種。院子裡還有木偶戲演出，小舞台只有一米來長，我們小孩子趴在兩端看熱鬧。每逢演出「白蛇傳」，提線的老藝人舞動白蛇、青蛇，在舞台上空竄來竄去，有意把「蛇」往我們臉上輕輕地碰一下，嚇得我們驚慌大叫，感到很好玩。

朱亭有一所小學，我沒有去上學，但是和學生們都很熟，他們放學後去爬山，我也跟著去玩，老師也認得我。靠山邊，有一所尼姑庵，大門邊的繡球花開得很美，媽媽和我愛到那裡看花，那是我童年認識的花名。

抗戰時的兒童沒有什麼貴重玩具，我都是自製玩具。我學戲文裡的形象，自製弓箭，勤練百步穿楊的本領；祠堂大門上方塑著一些小神像，成了我的靶子。經過苦練，我大有長進，有大人在旁，我常表演給他們看。我一定射壞了一些小神像，罪過啊！

媽媽和我外出時，喜歡採野菜和中藥材；媽媽出身中醫世家，對中草藥很懂。不久發現一名年輕軍官有意無意老和我們接近，有時還搭訕幾句，媽媽認為對方不懷好意；那時的專用名詞叫「弔膀子」，用現在的話就是「性騷擾 」。父親隔一段時間從長沙來看望我們，媽媽把這情況告訴他。一次我們仨外出散步時，又見那位軍官，對方是一條槓的尉官，父親已是中校。對方見了父親立即舉手敬禮，此後我們再不見他來了。

父親假期完了要回長沙，我們送他去火車站；一路上母親總是淚汪汪，父親竭力安慰，最後揮淚相別。歲月匆匆，現在我已年近九十，大兒子多次從深圳開車回西安，路經朱亭，拍了一些照片，以解我遙遠的思念。