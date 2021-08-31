卡爾登原來也是只演話劇，要求高，如果改演越劇不能賺錢，根本撐不下去；但玉蘭劇團愈來愈賣座，特別是根據郭沫若的話劇本「虎符」改編的「信陵公子」，連演一三八天、二五六場，場場客滿。王文娟在劇中扮演如姬夫人，氣質上日趨優雅。

那段時間，王文娟幾乎天天來我家，由在家養病的二舅教她學文化、欣賞書畫，還講解戰國歷史。王文娟單純謙遜，質樸無華，臉上帶著永遠的微笑，善於聆聽；她認真求知的精神，使家母更加偏愛她。家母寫得一筆好書法，她寫下「王文娟」三個字，讓王文娟臨摹練習，後來成了她的標準簽名。

王文娟和徐玉蘭的合作，讓她有了好搭檔，走進大劇場，得到良好的鍛練機會，逐漸揚棄土俗二氣，錘煉出日新月異的演技；徐玉蘭也找到一代無雙的藝術夥伴，二人的合作成就了兩位越劇大師。

一九五二年下半年，玉蘭劇團參加中央軍委總政治部文工團，整個劇團拉到北京 ，成為該文工團的越劇隊。她們此去等於參軍，王文娟曾來徵詢家母意見，家母鼓勵她參加革命，但這一別也為她們的友誼畫上句點。

一九五三年，徐玉蘭和王文娟帶隊跨過鴨綠江進入朝鮮戰場慰問志願軍，原定五天，結果整整持續了八個月，最後還變成中國 人民志願軍停戰談判代表團政治文工隊，直到一九五四年才復員，次年編入上海越劇院。此時，我家卻因政治等原因被迫遷移外地。

王文娟被觀眾和評論家稱為「性格演員」，這對依靠程式表演的戲劇演員來說，可說是絕無僅有。她千人千面的演技，在「追魚」和「紅樓夢」這兩部代表作得到淋漓盡致的發揮。在「追魚」裡，她分飾兩角，一個是倨傲冷漠的富家小姐，一個是活潑可愛的妖嬈精靈；一般來說，越劇旦角都是規矩、端正的，幾乎沒有一個像鯉魚精那樣的角色。王文娟演活了一個熱情大膽的女子，還加上妖媚俏皮的細節，讓人耳目一新。

電影 結束，燈光亮起，我對一起觀影的同事讚嘆王的表演，但說了一句：「其實王文娟不算漂亮。」沒想到話音剛落，前面一名陌生觀眾轉身抗議：「這麼漂亮的人，妳還說不算漂亮！」他說得對，王文娟很美，不但形象美，而且氣質美，美而有韻；直到晚年，生活中的王文娟在衣著、髮式、儀態等方面的品味都不同凡響。因此，越劇演員中被稱為「女神」的也唯有王文娟。

一九五八年，家母和我觀賞徐玉蘭和王文娟主演的「新編新演紅樓夢」，時隔六年多再看兩人演出，我們由衷讚嘆越劇表演達到如此高水平，只能以「鳥槍換炮」形容。

此時的王文娟，唱腔自成一派，形成女中音的王派，以韻味和感情見長；表演更是達到新高度，演出了林黛玉的才智機敏、優雅、清高孤傲又多愁善感。我看過其他越劇演員演林黛玉，大多是低頭歪肩，愁眉苦臉；而王文娟演的林黛玉體態輕盈，神采飄逸，恰似「行動好比花照水」的閬苑仙葩。

「紅樓夢」是中國古典文學的最高豐碑，凡讀書人沒有不看幾遍「紅樓夢」的；因此，多數將「紅樓夢」搬上舞台或銀幕的企圖都不很成功，唯獨王文娟扮演的林黛玉被讚為「永遠的林妹妹」。「追魚」和「紅樓夢」拍成電影後，越劇影響廣及全國，東西南北人都學唱起越劇來；每次聽到北方人依普通話發音學唱越劇時，都忍不住好笑。但這正說明越劇不再是侷限於江南一隅的地方劇種，王文娟在這過程中居功闕偉。

王文娟和家母交往的時間，正是我讀初中的三年，此後四十多年沒有見面，直到一九九七年，才有機會與她在紐約重逢。在這四十多年裡，我所認識的王文娟如璞玉細琢成精美玉雕；終其一生，王文娟將美的享受帶給同時代人，如今她功成身退，藝術之美卻長留人間。

➤➤➤永遠的林妹妹（上）