《老照片說故事》永遠的林妹妹（上）

1997年筆者與王文娟（左）在紐約合影。

八月六日清晨，打開微信 ，滿眼都是「越劇表演藝術家王文娟去世」的大標題，隨後，大陸中央電視台也以五分鐘的新聞時間播報這一消息。很少有演員去世受到如此高規格的報導，但王文娟受之無愧。

官方層面，她是國家一級演員、國家級非物質文化遺產項目代表性傳承人，並獲中國文聯終身成就戲劇家稱號；上海方面，她獲白玉蘭戲劇表演藝術終身成就獎，和上海文學藝術終身成就獎肯定；在民間，她因飾演越劇「紅樓夢」中的林黛玉而家喻戶曉，被譽為「永遠的林妹妹」，網上更被廣大戲迷視為越劇界的「女神」。

這一切讓我想起七○年前，家母慧眼識英雄的往事。家母是浙江富陽人，師範畢業後在家鄉當小學教師，她的一個學生就是後來的越劇名小生徐玉蘭，也是王文娟的長期合作者。

抗戰勝利前後，越劇在上海經歷了從草台班到正規劇的蛻變，正處於興盛時期；家母是戲迷，不但時常觀賞越劇，而且因為同鄉關係，和眾多越劇演員們常常來往。

一九四八年初，一名周姓友人請我家人去皇后劇場 看演出，該團由陸錦花掛頭牌小生，但周先生的用意是捧該團的花旦王文娟；王文娟和周先生是同鄉，是浙江嵊縣人。

我當年只有十一、二歲，談不上鑑賞能力，看慣了筱丹桂、徐玉蘭和尹桂芳、竺水招等大牌的戲，對小劇場的演出興趣缺缺。我當時感覺王文娟很青澀，甚至未脫土氣，論演技比不上做工一流的筱丹桂，論扮相比不上五官精緻的竺水招，而且嗓子條件不算好。可是，家母卻慧眼獨具，第一次看了王文娟的戲之後，就認定她將來必成大器。

從皇后劇場看那場戲開始，凡是王文娟演出新戲，家母必帶我們前去觀賞；三十幾歲的母親和二十幾歲的王文娟日漸親密，成了好朋友。一九四八年夏，越劇「皇帝」尹桂芳邀王文娟搭檔演出兩齣新戲：「雙槍陸文龍」和「浪淘沙」，演出場地是蘭心大戲院。蘭心大戲院本來是演話劇和音樂會的高檔劇場，從來沒有越劇團在那裡演出過，所以未演先轟動。

王文娟在「浪淘沙」中飾演受南唐後主寵愛的小周后，在一場偷情戲中，她既提心吊膽、躡手躡足、卻難掩愛情帶來的興奮和喜悅的表演，十分細膩到位，凸顯她表演的潛力。家母和一眾戲迷都視尹、王合作為絕配，卻沒想到絕配竟成絕響。

初露頭角的王文娟受到另一位小生徐玉蘭的青睞；那年春天，筱丹桂自殺，徐玉蘭自組玉蘭劇團，決心培養年輕的旦角演員。她邀請王文娟加盟，她們先在明星大戲院演出，一九五○年起改在大光明電影院 後面的卡爾登劇場（後改名長江劇場）登台。

➤➤➤永遠的林妹妹（下）