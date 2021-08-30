現在城鄉普遍用上了自來水，從前的老井幾乎很少見到了，但年輕一代並不知道老井在我們老一輩人中的記憶。

一九六八年我到上海二叔家，在淡水路那條深巷裡一些住宅大院還有老水井；井常有扯繩取瓜放瓜、吊水的人，二叔說老屋不拆，老井就在。那次我到上海正是炎熱的夏日。夜晚，二叔和嬸嬸搬了幾條小凳，拉著我到老井旁坐，一邊聊舊事，一邊喝著茶，感受老井裡散發出來的涼氣；院子裡幾個鄰居老人也來老井旁歇涼閒談，手裡還輕搖棕葉扇，大家說著家長里短的芝麻小事。

那年代，繁華的大上海早就安裝了自來水，也有了冰箱、電風扇，怎麼還要去井邊忙活什麼？二叔說，這是習慣。

過了十四年後，一九八二年，我到北京 協合醫院診病，順便去復興門外的老家四合院。之前聽媽媽說，老家四合院那口水井是上輩留下來的，那次看到老井邊多了一個手動抽水壓縮機，不再是母親說的那個用麻繩吊著木桶、在井裡打水洗菜的情景。

那時北京住家也早就用上自來水，可是老家還留著那口老井。我把情形告訴媽媽，她笑了，又嘆息說，等有機會回趟老北平，看看那老井。可是兩年後，媽媽因病去世，只有在夢裡同老井細語。

想起爸爸南下後，我們在湖南安江小鎮安了家，一九六二年以前，小鎮還沒有自來水，多數人家是下河挑水，有的院子裡有水井。後來街道分片，建立了自來水賣水站，兩分錢一擔水；水放了漂白粉，氣味刺鼻，有的百姓不喜歡喝，打趣說「腸胃都漂白了」，還是下河挑水。

我的一個同學住在離河畔不遠的大院，院裡有口老井，井口四周砌有一尺高的台階，青石陳舊，有不少大小不一的裂紋；青石縫裡生出薄薄的綠苔，院坪裡整個地面是青石鋪就，還有長著一株樹瘤的桂花樹。老人說這口老井經歷清朝、民國，有上百歲了；每年當小河漲洪水 時，附近有些人家的井水渾濁，同學的爺爺就拄著拐杖，把院子的木門打開，讓挑水的百姓進來，因為這口老井終年水多而清澈。

後來老爺爺看著來挑水的鄰里排隊，要兒孫在老井兩旁裝兩根木棍，又架上滾筒、尼龍繩、鐵搖柄等，如此打水就省時省力了。

老爺爺已作古，朋友如今也白髮蒼蒼，但回憶這口老井時，沒有忘記拄著拐杖的老爺爺，站在井旁看鄰里們挑水的歡心場面。

我還想起湖南那個家院的老水井。家院那四方形的天井很寬，有一棵彎腰的老棗樹，樹冠像一把大傘罩了天井一方；水井在天井正中，沿著天井石壁有一條流水溝，井邊有兩條石頭長凳。

大屋院裡住了七、八戶人家，一口老井旁從早到晚，洗刷用水的人沒歇過。我們小孩子也喜歡在天井邊玩，有時看大人把西瓜放到竹篾網籃，再用棕繩吊著放到井下浸涼。有時棕繩斷了，我們就跑到小街上的搓繩店，搓繩人用一把把加工好的棕樹皮毛鬚，以手搖的木滾筒機搖搓出一根根繩子；我們幫忙搖滾筒，出了一身汗，還說真好玩。