「在電梯裡遭困」的經驗很難得，我不但被困過，而且被困過兩次！

我研究所畢業後在佛羅里達塔城做事。一個周五下午，去造訪在佛羅里達農工大學當電機系主任的高中同學；進電梯按下按鈕後緩緩上升，然後停了下來。我以為到了三樓，可是等了十幾秒，門還沒有打開，才驚覺自己被卡在不知哪兩層樓間。

本能想用手扳開電梯門，又去推兩邊牆壁，又按警鈴，可是沒人回應，長吸一口氣以後才冷靜下來。

我坐下來分析自己的命運，當時已是下午五時五十分，學生們已下課，學校工友顯然也回家了；我的同學等到六時大概也會離開，因此非常可能要等到周一早上，援手才會到。想到我要在這個小小的空間度過六十小時，不禁頭昏腦脹。

我盤算一下會面對的難題：第一是有沒有空氣？我認為電梯雖然是封閉空間，但上下有很大的空間讓電梯升降，所以應該有空氣進出，窒息可能性並不很大。

第二是水的問題：人沒有水大概可以活七天，因此這個難題並不致命。第三是食物：這難題也不足以致命，還有一點也很傷腦筋，就是大小便的問題。

突然想起在一些電影 裡，有人打開天花板逃出來；我站起來檢查天花板，果然在角落裡有塊板子可以移動，我馬上站在電梯的扶手上，手腳並用爬到電梯頂上，可以看到大約兩公尺上面的電梯門；雖然能爬上去，可是能站的地方不到五公分，就算爬上去也無法立足，何況還要用力打開電梯門！

電梯頂上居然有把長掃帚，真是「天無絕人之路」，我認為可以試試看用掃帚頂端頂開電梯門，也許可以逃出生天。

高興之餘又想到一個問題，假如正在撬開門的時候，電梯突然上升或下降的話，豈不是又處在另一個危險中？上升可能把我夾死，下降會吊在半空中，遲早會鬆手跌死。想到這裡，決定萬一電梯移動就立刻跳回電梯裡。

盤算好以後開始行動，首先把掃帚直立在左邊角落，然後就近往上一跳，雙手抓緊門檻，用左腳撐住牆壁，鬆開右手抓住掃帚；再用掃帚頂住兩扇電梯門中間的門縫，這時全身像壁虎緊緊貼在牆壁上。然後右手用力頂，因為沒有著力點，必須非常小心，就在電梯門有點鬆動時掃帚一滑，前功盡棄。

坐下來換口氣，重新再來一次，沒想到掃帚在緊要關頭又滑下來，真是氣煞老夫。我沒有放棄，休息了一下子再來一次，一樣功敗垂成！

坐下來研究失敗原因，發現掃帚的頂端是半圓形，因此會滑掉，頂不牢電梯門。於是我把掃帚尾端旋下來，阿彌陀佛！真是平的，這下子大概有戲唱了。

果然，平的掃帚尾能緊緊頂住電梯門，我再用力推，電梯門終於慢慢打開來；我把掃帚撐在牆角，保持電梯門半開，然後手腳並用爬上去，用力推開電梯門。上帝和菩薩一起保佑，終於重獲自由！

見到我同學時，他還說怎麼這麼晚才來，他正準備離開呢。我把經過的情況講了一遍，帶他到二樓電梯門口，看到救命掃帚，他才相信我差一點要一個人在電梯裡度周末，於是晚餐就由他請客了。

多年以後，我調到華盛頓農業部 總部工作 時，竟然又被困了一次！

有天我進入十二樓電梯，按下按鈕後電梯就不動了，我不慌不忙按了緊急電鈴。由於是上班時間，有人回應，告訴我不要慌，等一會有人來救援。於是我打坐練氣，不過還是等了快一個小時，才有技工打開電梯門。

後來一些同事問起來，我才告訴他們第一次被困的經驗。有些女同事說，我該去拍○○七電影才是。