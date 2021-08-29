我的故鄉是皖南一個小山村，我與它闊別幾十年，卻常常魂牽夢縈；不僅因爲它有綠水青山、滿眼的粉牆黛瓦青石板，更因爲它民風淳樸、山民熱情好客。至今，那一幕幕迎客、待客、送客的場景，仍不時地浮現在腦際。

每當客人來訪，主人都會熱情地招呼就座，接著泡茶、擺出糕點果盒，隨即燒水打雞蛋 ，端出一碗熱氣騰騰的「雞子滾水」，再貧苦的人家都不會例外；如果客人推讓，他們就盛情說：「自家養的雞生的，別客氣！」其實，那時，多數人家都貧苦，養雞生蛋不是用於待客，就是用來換油鹽醬醋和針線，難得自己享用。

「雞子滾水」一般都會打三個或更多，有誰打兩個蛋，定會被嘲諷是「卵蛋」，足見山民的大方。再說，雖然客人進家少不了「雞子滾水」，但家裡沒蛋也是常事，這時就要到鄰家借；年少時，我常被大人差遣去鄰家借蛋。

若是有約好的遠方來客，迎客就要勞師動眾了。打掃衛生、清理床鋪、準備食材……客人到的那天，幾乎全家出動到門口迎接；進家門啦，不僅香茶、果子、雞子滾水接著上，還全家老少圍攏寒暄問候，絕無冷場。

客人住下了，主人會想方設法招待。我們山村是缺糧區，山地多，水田少，平日吃雜糧爲主，瓜菜代是「經常」；但待客絕對用精貴的大米。

早餐是濃米湯澆白米飯（山村最佳的早餐飯），炒雞蛋、煎豆豉、豆腐花生鮮肉醬、炒豆角等五、六個小菜；中、晚餐時，平時不捨得吃的鹹魚、臘肉、醃鴨都上桌；還催遣「小跑腿」去外村小店買豆腐和肉，做燉肉豆腐湯。客人多住幾天，會為他們做些本地特色食品，如筍子肉炒麵、包餃子 、蒸米糕、做豆油塌果、煮蕨粉糊、釀甜酒等。

如遇上主人家有未滿月的新生兒，就能吃到酒釀紅糖煮豆油煎的雞蛋餅；如遇上殺豬的日子，在山村如同辦喜事，要宴請許多客人，炒腰花、炒豬肝、豬心肺燉肉………吃得客人樂不可支。

客人要回家了，主人忙著準備禮物：從筍乾、梅菜、豆豉、茶葉、凍米糖、芝麻條、烘米糕、苞蘆粉、蕨粉、葛粉……裝了一包又一包，真是傾其所有。

客人受到無微不至款待，離別時，都會戀戀不捨；故鄉人待客的真誠、熱心，在我的記憶中永不磨滅。