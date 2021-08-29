《老物件情懷》北京飯店自助餐

1983年8月北京飯店自助餐廳餐券。

清朝光緒二十六年（一九○○年）庚子事變，八國聯軍占領北京 ，各國商人開設的酒店、飯店、妓院應運而生。一九○○年冬，法國人傍扎、白來地在崇文門內大街東面、蘇州胡同以南開設一家小酒館，供應紅、白葡萄酒和煎豬排、煎雞蛋等酒菜。一九○一年，店鋪遷至後來的東單菜市場所在地西側，始用「北京飯店」名稱，由傍扎和義大利 人貝朗特經營。

一九○三年，飯店遷至東長安街，興建五層樓房；一九○七年由中法實業銀行出資收購，改成有限公司，董事長是法國人羅非，經理是法國人麥義。一九一七年，中法實業銀行出資再度擴充飯店，向西發展，在清朝理藩院舊址上興建保留至今的這座七層樓，是當時北京最高的建築。

高樓大廈的「北京飯店」，一向是權貴階層的上流特權領地，甚至國事政務的國宴場合，隔絕普通民眾。

話說文革過後，中國社會迎來改革開放新氣象，竟波及到了北京飯店。一九八三年八月七日，我們夫妻從外地旅遊首都最後一天，擠在王府井商街摩肩擦踵的購物人群裡；走到臨近東長安街路口處，赫然發現一塊寫著「北京飯店附設對外餐廳」的標牌，我立即明白這所謂的「對外」，實則是「對（國）內」，即按標示的箭頭方向直奔。

到了北京飯店老樓後身門口排隊，趕此新鮮的遊客不少；待進得樓裡，迎面但見滿眼的雕梁畫棟和天花板藻井金碧輝煌，此乃傳說中的「國宴大廳」。然而偌大的場地僅用連串屏風隔出一條空間對外開放，耳畔傳來李谷一的流行歌曲，我還是第一回親臨有音樂的餐廳；然後在前台付款購得兩張「北京飯店自助餐廳餐券」長票子。

據當天日記：我第一次走進國宴大廳，自費並很昂貴；什麼「份兒飯」，定價每客四元，兩人八元。告知每份三個菜，包括蝦米冬瓜、紅燒雞丁，另可在芙蓉鮮貝和鴨子兩中選一。點菜就座品嘗，三個菜味道都不錯，口感挺好。卻聽對面座的三人之一抱怨，「上回來吃著還行，這回還是四元錢就差勁了」；另一人說，「那回這不是剛開張創牌子嘛。」

說話的三人衣著筆挺頗有派頭，還特別要了紙張鋪在膝頭；相形之下，炙熱的三伏天上街購貨，我只穿了極簡的背心褲衩，意外碰上「對外開放」的北京飯店自助餐，便這般不修邊幅地出席。雖說這頓飯不便宜，但從圖個長見識而言，也算享受。

而鄰桌兩個吃完飯的外地人，走到門口大聲質問服務員：「這裡的飯菜為啥這麼貴？」見過大世面的飯店人員冷言冷語回嘴：「那誰讓你們進來的。」這話可真夠噎人。

我邊享受吃喝，邊觀望誤入白虎堂的外地林沖們的即席反應。瞥見一男一女大概倍覺吃得虧了，趁旁邊一桌人剛吃完退席，迅速掠取剩下的半杯啤酒及兩個空可樂罐。另一桌農民模樣的一夥人，因把湯汁濺到台布上被服務員警告罰款，竟推搡起來。

我這才感覺這裡的環境有些不對頭。過高的廳堂和昏暗的燈光，頗似十三陵的皇家 地下氛圍；不過菜肴還算可口，空調涼快，座椅柔軟，上菜及時，還有流行音樂佐餐。這等消費的性價比，於我確實很值得一來。

離席出門，聽服務員一聲客氣道別，我回話：「謝謝，我終於吃到了北京飯店！」這可是一句真心話。