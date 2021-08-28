我已進入九十歲大關，回憶上世紀四○年代的情景，真是群魔亂舞的時代。

當時經濟一團糟，紙幣貶值，和大眾生活密切相關的物品一日數漲，上下午價格都不同，最後發展到按小時變動。人們排隊買大餅油條，黑板上的定價不斷擦了重寫，有些店老闆也會想辦法應對，價格不變，但大餅油條變得愈來愈短小。

寄信郵資也不停調高，信封正面郵票貼不下，有時連背面都貼滿；過一段時間，郵資又調高，信封背面要貼幾層郵票。後來郵政部門想辦法，把原先五分面值的郵票加蓋幾個字，成為兩千元、五千元的郵票。我那時讀初中，喜愛集郵，就大力收集這些奇特的郵票。

那時人們領薪水得用麻袋裝，常見人們坐三輪或用腳踏車把大袋鈔票馱回家，但其實那點錢買不了多少東西。一九四八年八月，一石米漲到六千五百萬法幣，有人編順口溜：「百元一粒米，十萬一寸布。」大學教授一個月的工資也買不了半石米，學校收學費也用米計算，百姓的生活痛苦萬分。

一九四八年八月，國民黨政府決定改革幣制，發行金圓券；剛發行時宣布，原先的法幣三百萬元等於金圓券一元，金圓券面額有一元、五元、十元、二十元、五十元、一百元六種。於是油條燒餅的價格也就回歸到以角、分來定價，在觀念上似乎又回歸正常。政府又要求，所有的黃金、白銀、銀元、外幣一律收歸國有，要求老百姓支持政府。當時政府還有一定的號召力，部分人真的老老實實把家裡的一點金首飾都換成金圓券。

沒過多久，金圓券破產 ，米漲到四億金圓券一石，更出現了票面值一百萬元的金圓券紙幣。我們學校的一位老師此前按政府要求，把僅有的一點黃金換成金圓券，此時後悔莫及，上吊自殺。社會處於絕望，人們手裡有點紙幣，立即千方百計換成銀元或黃金等硬通貨，否則過一夜可能就貶值了。

當時杭州市區形成兩個交易市場，一個在官巷口──青年路一帶，那裡有一家大銀行；另一處在清泰路靠近洋灞頭的一段，那裡有幾家高四、五層的老銀樓，人們有需要可以隨口問價，站住就地交易。有些人以此為業，來回倒換，賺些差價。當時最吃香的是銀元，因為價格適中，便於交易；也有人持「小黃魚」出售，就是小塊黃金，個頭約小拇指的一半，舊制一兩重，也有「大黃魚」，重十兩。

銀元中以「袁大頭」最吃香，就是有袁世凱頭像的銀元，其次是有孫中山頭像的銀元，因頭像比袁大頭小，就叫成「孫小頭」；另外一種是來自墨西哥 的「鷹洋」，因為上面有一隻鷹的浮雕，價格略低。除此之外，廣西、山西等地的軍閥也自鑄銀元，但市場上信譽不高，問津者寡。

我當時十六歲讀初二，父親的薪水寄來，母親有時就讓我去換成銀元。交易時首先談好價格，即多少金圓券換一塊袁大頭；這很容易做到，市場價碼幾乎是一致的，多問幾個人就明白當天的行情。

其次要提防有人用假銀元騙人，我雖然年少，辨別真假的本領已經掌握。只要兩塊銀元互相輕輕一敲，湊到耳邊聽，真銀元發出清脆綿長的響聲，而假銀元的聲音沉滯短促；同時，真貨銀光閃亮，假貨色澤灰暗。碰到假冒的，人們也只是搖搖頭表示不換，沒有人找麻煩抓騙子。

解放後，人民政府百廢俱興，一時還顧不上處理這個問題。過了幾個月，政府出了布告，禁止銀元交易，再抓了些銀元販子，群眾遊行 支持政府，加上政府物資運轉充足，物價穩定，銀元的地下交易也就自然消失。