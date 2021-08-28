《老物件情懷》五分錢的幸福感

壹分的紙幣。

居家防疫，閒來收拾舊物，打開舊箱子，沉睡箱底多年的老字典躍然眼前；有了互聯網，誰還去翻它。拿起來準備丟棄，卻有一絲不捨；隨意翻翻，竟有幾張壹分和貳分的紙幣，童年往事像電影 一樣在腦海浮現。

紙幣是一九五三年發行的，有壹分、貳分和伍分，還有相應的角幣和元幣，用來代替原來面值特別大的紙幣。

那時，母親在醫院當護士，工作繁忙，家務也都靠她。我剛上小學，每天早上她給我五分錢買早餐，我可以在路旁的早點鋪買一個芝麻醬燒餅，喝一碗熱豆漿；如果正好家裡有剩的涼饅頭，我的五分錢可以變成一碗豆漿和一根香脆的油條，美美地吃個飽。坐在胡同口的小攤上花三分錢買一碗鮮香的豆腐腦也是不錯的選擇，還可以省下兩分錢。不管哪種早餐，都令我胃口大開、幸福滿滿，然後高高興興去上學。

上中學時住校，一日三餐在學校食堂解決，平時不出校門，一分錢都不用花。回家過周末，為節省幾分錢的公共汽車票錢，經常步行回家。省下的錢另派用場，周末去看電影，那時的譯制片有蘇聯、印度的，特別吸引我；寬銀幕的票要一角五分錢，我寧願省吃，也要看電影。盛夏頂著烈日步行去游泳 池游泳時，雖然媽媽已為我買了游泳月票，但五分錢一根的奶油雪糕讓我感到無限滿足和享受，值得花掉平時攢下的零錢。

六○年代初到北京 上大學，母親每月給我二十元生活費，其中十五元五角交伙食費，餘下四元五角零用，購買零星學習用品、衛生用品等，還要攢點錢為寒暑假回天津買火車票。我習慣勤儉節約，計畫好每一項開支，把錢用在最值得做的事情。

五分錢能在校園裡派上用場，夏天到游泳池游泳、冬天租滑冰鞋在操場的溜冰場滑冰、周末看露天電影。傍晚，大家提著學校發的折疊馬扎到大操場，天黑電影開始；每月一次集中收費，五分錢看一場露天電影，真是一大享受。成長的路上充滿快樂，我總是小聲唱著媽媽喜歡唱的歌，步履輕盈。

時光飛逝，這樣的小紙幣早已被硬幣代替，人們的生活方式和精神追求也隨時代變遷變化很大；輕輕撫摸這幾張發舊的紙幣，我沉浸在自己的幸福往事中。