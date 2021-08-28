日前看到「上下古今」欄目刊登潘健生先生「少年家務三項」一文，感觸頗深。我有三個孩子，大兒子出生於一九六四年，在那個年代，普通工薪階層的家庭都不怎麼富足，一個五口之家收入不足百元人民幣，生活艱辛可想而知。

我所在工作 單位為了照顧生活困難的家庭，每月發兩萬張顏色袋紙片，糊成裝染料的顏色袋，可得工錢十三元；錢雖然不多，但是對於當時每月才三、四十元工資的家庭來說，真的可以補貼家用。那時大兒子才上小學三年級，每天放學回家一放下書包，就主動搬個小板凳坐在四方桌前，和我一起糊顏色袋。

只見他那雙小手飛快地把我上了漿糊的紙片折成袋子，動作麻利，以至於在最後一道工序五十個一掐，他竟然和我一樣，每次都能準確掐出五十個顏色袋。同齡的孩子們放學回家後就在院子裡摔四角、彈玻璃球、推鐵環玩耍，兒子卻很少參與其中。我欠兒子一個歡樂童年。

那年月家家戶戶還沒有安裝自來水管道，只在街中段裝了一個水龍頭供居民取水，專人看管，水價是八分錢一噸，一分錢可以裝兩大桶水；我家幾年來的用水，都是大兒子用自家做的平板車，一桶桶拉回家，直到家戶安裝了自來水。

兒子初中二年級的暑假，主動要求去打小工掙學費，經朋友介紹到一個建築工地給泥瓦工打下手。雖有朋友的面子，但這些泥瓦工對幾個打工的孩子使喚毫不客氣，還讓兩個孩子去距工地十多公里的地方拉沙土。

兒子最近才告訴我，那天在他下工回家的路上，看到一個賣香蕉的小販在木板上擺幾支發黑的香蕉，吆喝著一分錢一根；兒子站在那裡看了一下、嚥了嚥口水，捨不得花一分錢買根發黑的香蕉。幾十年過去了，兒子對這件事仍印象深刻，可見當年這件事在他的心靈產生多大影響。由於經濟拮据，讓孩子們吃了不少苦，我內心難以平靜。

凡事都有兩面性，透過這次暑假打工的經歷，兒子一下子長大很多，學習上更加奮發努力，成績突飛猛進；從初三起一直到高中畢業都擔任班長和團支書，深受校長和老師青睞。高考前校長特意召集畢業班的十多名好學生開座談會並發禮品，鼓勵同學們努力爭取好成績；遺憾的是，臨考前兒子發生意外受傷，失去了升學 機會。

適逢我單位招工，兒子以優異的成績順利走向工作崗位；他在單位的表現都是勤勤懇懇、任勞任怨，連年被單位評為先進工作者，一九八七年被評為河南省優秀青年。看到兒子在成長的道路上取得的這些成績，我由衷感到欣慰。

大兒子來美已二十多年，從事過幾種行業，在不同的崗位上都是盡職盡責，深得同行好評。大兒子在家裡也是頂梁柱，老伴離世多年，近年我因腿疾行走不便，都是大兒子開車帶我去治療；兒子知道我的廚藝欠佳，每天變著花樣給我做可口的飯菜。

他在二○一九年外甥女放暑假期間，趁我的腿腳還利索，帶領家人來個環美自駕遊，歷時三十五天，行程一點八萬公里；穿越美國 的四十五個州，幾乎遊遍美國著名景點，見識了各州的風土人情，讓我這個年近八旬的老太太開闊視野。兒子不辭勞苦，一路專職司機兼導遊，這次壯舉令親朋好友大加讚許並羨慕不已。

我這個耄耋老人在這漫長的人生歲月中，最大感悟就是：「窮人的孩子早當家！」