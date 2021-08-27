七月接到張南旋轉來南加州政大校友會的通知，得知老友巴山、也是政大前期學長於六月二十八日過世，享年八十六歲。得到這個訊息並不太意外，倒是悲愴空寂頓時充滿心頭，既悼念老友，也感懷歲月。

雖然我們同在洛杉磯 ，但最近三、四年卻未會過面，最後一次見到他，記得是在二○一七年秋，台灣 新聞工作 者的年度聯誼會上；當時他已有些行動不便，但就年過八十的老人而言，我並未覺得會有何大礙，誰知此次一別竟成永別。

認識巴山是在一九五五年夏天，我高一暑假期間從桃園楊梅到台北，住在浦城街二舅家，巴山正是緊臨隔壁的鄰居。巴山和我小表哥（二舅的小兒子）臧凱年同齡，巴山讀建國中學，凱年則讀成功中學。

當時台北市開始舉辦一項「工商塔杯籃球公開賽」，各公司行號都可組隊參賽。巴山和小表哥想去湊個熱鬧，他們鼓動也住在同條巷子對門的錢世澤，請他央求黃埔軍系大老、曾任上海直轄市長的父親錢大鈞將軍贊助；以錢大鈞的關係和情面，找當時台北知名的「三花毛巾」、「愛鳳床單」廠商資助，組成一支「三花毛巾隊」參賽。他倆又拉來各自的籃球好手同學加入，不夠資格的我也被列入隊員名單，跟著湊熱鬧跑龍套。

開賽前，資助廠商給每位隊員各做了兩套高級球衣褲，十分光鮮亮麗，還請大家在飯店吃了一頓大餐，希望旗開得勝，打響招牌。錢老將軍還請來師大體育系教授、名裁判王守方先生擔任球隊教練，臨陣磨槍給大家惡補一番。

想不到，球賽主辦單位審核各隊隊員名單時，「三花毛巾隊」由於有盧義信等甲級隊員在內，被列為甲組球隊，這一分組可是大大不妙。預賽第一場，在緊靠西門町的中華路上「憲四球場」（憲兵第四團球場，後來改變成了「國光戲院」) 開打；没想到幾位受邀列名的甲組球員竟都缺席，只好由副將龍套上場應戰。對手是誰我已記不得，不過首戰即潰，被淘汰出局的淒慘下場，我卻記憶猶新。大家意興索然，更愧對錢老伯的熱心栽培與厚愛，幾十年後，每和巴山及錢世澤談及少年魯莽之事，卻感回味無窮。

一九六八年，我和妻携不滿周歲的大兒子，從密蘇里到洛杉磯工作，巴山夫婦也從猶他到洛杉磯定居，同在慈善者醫院任營養師；異國他鄉欣逢故舊，工作之餘，我們時相過從或打麻將為樂。

後來，巴山開始向中文廣播電台方面經營發展，自一九九一年底開始，承他不棄，邀我每個周末晚上到他的「中華之聲」華語廣播電台，作一小時的「空中交談」節目；經常在我作完節目回家前，他會跟我閒談一會，或論時情、或談往事。就是在這樣的談話中，才得悉他的號「秋池」由來，原來是他父親巴壺天先生的老友、前湖南省主席東原，擷唐代詩人李商隱「夜雨寄北」贈之：「君問歸期未有期，巴山夜雨漲秋池；何當共剪西窗燭，卻話巴山夜雨時。」

如今，故人已逝，聊記當年舊事。