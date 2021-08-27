一九七三年，我上初三時擔任了一年的化學課代表，就是這個很尋常的職務，讓我受益匪淺。

化學課的徐老師高個子、分頭，戴眼鏡。雖說當時正在「批判修正主義教育路線回潮」，但老師們講課非常認真。那時講課要聯繫生產實際，在第一節課緒論中，徐老師展示一瓶烏黑的石油 ，說：「通過一系列化學變化，石油就穿在我們身上。」說著，指指他的半袖襯衣：「這是的確良。」又指指他的腳：「尼龍襪子。」接著講了化學是什麼。我一下子對化學課很感興趣，課上總是搶著舉手回答問題，作業也寫得格外工整。

一天，化學課快下課了，我埋頭寫作業，徐老師站在我旁邊看了一會兒，拿起作業本表揚我寫得好，說讓我擔任課代表。我們升中學都是就近入學，原來的班級不動、班幹部也不變；我既不是班委，也不是小組長，一下子成了課代表，同學們很羨慕。

我回家把鉛筆盒裡的課表拿出來重抄了一遍，就為了把三節化學課用紅圓珠筆畫上框框、打上斜線。在化學課的頭一天晚上，我預習到課文都能背下來。

同學有不會的，只要一聲「化學課代表」，我趕緊跑過去細心講解；給同學講一遍，也給我自己加強一遍。雖說都是從小學一年級就開始的同學，和她們討論化學問題，讓我感到從來沒有過的親近。要上化學課了，同學們都往教室走，我卻往辦公室走，幫老師拿酒精燈、試管，有時提著小黑板；實驗課前，我提前到實驗室，幫老師擺好每組的實驗儀器。同學們把作業交給組長，組長收齊交給我，我抱著一摞作業送到老師辦公室，還幫老師登記考試成績。過去，一學期不見得進過辦公室一次，現在一周就五、六次，覺得自己像個小老師。

一年的化學課很快就過去，無論小測驗還是學期考試，我的化學成績都是滿分。初中畢業後，我非常羨慕上高中的同學能繼續學化學，按政策我只能下鄉插隊接受再教育。插隊兩年多後，我選調到天津師專學習，進校時老師要求自己報專業，我想都沒想就報了化學。化學是我的強項，學習很順利，但分配工作 卻遇到大難題。

一九七八年我畢業時，天津的中學師資都已飽和，各區都有自己的師範學校，也有幾屆畢業生了，各校還有留校生任教；區教育局 直接把我們師專幾個同學分配到小學。我們到小學能教什麼呢？幾個人一起找到區教育局，要求分配到中學教化學，領導看我們這麼堅決，決定讓我們考試。

在一個空曠的大會議室裡，區教研室負責化學的周主任拿來試卷，和人事科長監考。 我一看題目都會，刷刷地第一個答完交卷，結果我的成績最高，區教育局只好把我分配到中學，成了一名化學教師。

工作後，經常參加區教研室化學課教研，和當年考我們的那位周主任熟了，他提起當年考試的事，我立刻大聲說：「我上初中時是化學課代表！」那種自豪，只有我自己懂得。