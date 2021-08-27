《老照片說故事》目睹雙子塔倒塌

事過一個多月後作者到百老匯大街南端拍下的災區景象。

我以前給學生講解第一手資料和第二手資料的區別時，經常用「九一一」事件為實例，強調凡是親眼目睹或親身經歷後記錄下來的東西，就是第一手資料。就我而言，做夢也想不到會在二○○一年親眼目睹世貿大廈雙子塔的倒塌，直接見證這一慘痛事件。

那天是周二，是個晴朗好天氣，我同往常一樣騎車從布魯克林 到曼哈頓下東城的蘇域柏高中上班。上完第一節課後，就到五樓教師休息室，八時三刻，有幾個消息靈通的教師竊竊私語，說是出大事了，有架飛機撞上世貿大廈中的一棟。

從休息室窗口雖無法看到世貿大廈，但西南上空瀰漫的黑色煙霧清晰可見；同事都十分焦急，但教師休息室沒有電視，加上那時多數人無手機 ，所以誰也沒有確切訊息。

九時過後，學校廣播響了，女校長帶來惡耗，說是有兩架飛機先後撞上世貿大廈雙子塔，詳情還待進一步等候通告，要求大家保持鎮靜，帶好自己的學生。

我是學新聞又當過記者，本性使然，當即決定要去現場探個究竟。我下樓推出自行車就往世貿大廈趕去，從學校所在的格蘭街騎車到世貿大廈附近的市政府大樓只消五分鐘，但所有的人都被攔阻在市府前；看著離三、四條街口外的雙子塔上半段在烈焰中熊熊燃燒，大家臉上都露出驚訝和痛苦的表情，許多人含著淚水，連呼：「我的上帝！」

雄偉的雙子塔向來是紐約市 區顯著地標，可現在它們的頂部烈焰衝天，火苗從大樓窗口竄出，更可怕的是，接連有人因不堪熱火熾焰自戕墜落，讓人痛徹心扉；同時，消防車和警車呼嘯而過，警笛聲不絕於耳。

將近十時許，雙塔中率先遇襲的南樓就在我的眼前倒塌，一百一十層高的鋼筋水泥大樓居然如多米諾骨牌一下子坍塌下來，發出山崩地裂的爆炸聲，磚塊瓦礫灰飛煙揚；所有人都本能轉身拔腿奔跑，我也騎上自行車，迅速朝布魯克林大橋方向騎去。

等騎過大橋進入布魯克林後，我停下來喘氣，舉目瞭望仍在燃燒的雙子塔北樓；片刻之後，大約十時半，北樓也黯然倒塌，周圍又升騰起一片黑色煙霧和灰塵。遇到裝滿燃油的飛機撞擊和超高溫燃燒，堅固如雙子塔的現代化大樓也一籌莫展，橫遭摧殘。

遺憾的是，九一一當天我沒有手機，也未帶照相機，所以沒能留下任何自己拍的現場圖片。事過一個多月後，災區周圍地段陸續對公眾開放，我才端著相機跑到百老匯大街南端，隔著屏蔽圍欄拍了幾張災區照片，圖中依稀可見雙子塔被燒得支離破碎的不鏽鋼殘骸，和另一棟焦黑的大樓底部，甚至還可見從灰燼中冒出來的煙霧。

世貿大廈尚存時，我曾作為一名記者到它七十六樓的一個會議室採訪，對大樓內光可鑑人的大理石地面、高大平滑的牆壁、連排的手扶梯及快速電梯都留下深刻印象。讓我念念不忘的，還有每年夏天在雙子塔之間的廣場所舉辦的露天音樂會和各種文藝表演，有時看節目累了，仰頭看著這兩座燈火閃爍的摩天大樓，彷彿能借力躍上天空。九一一以後，紐約天際線重新刻畫，每個機場的安檢程序也似乎提醒著，九一一是所有人心中永遠的痛；對我而言，那天目擊的場景，也將永遠定格腦海。