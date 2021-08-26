《老物件情懷》兒子的畫冊

作者兒子幼時自製的畫冊。

整理地下室時發現來美兩年、讀小學六年級兒子自製的畫冊，遠看以為是一本大相簿躺在書架上。封面封底都用像是精裝書封面的材質，包上梅花枝圖案的綢布，每一頁由裁成十四開的兩張美術紙黏成；除了序和跋，共有十二頁，圖文並茂，描述他的紐約 一日遊。雖然是三十三年前的作品，因為裝訂嚴謹，除了陳舊以外，竟然完好如初。

畫冊的標題是「我最喜愛的一天」，描述我們全家赴紐約一日遊，他形容已不復存在的雙子星世貿大樓，像是防止天塌下來的兩根擎天柱；帝國大廈在他眼裡彷彿高可及天，其內的商店，裝潢的盡是像螢火蟲般閃閃發光的小燈；坐渡輪前往參觀終日指引著世人通往自由之路的自由女神雕像時，曼哈頓櫛比鱗次的摩天大樓盡收眼底；已經除役、停靠在碼頭的航空母艦當天關閉，謝絕參觀，只能在岸上欣賞她歷盡滄桑的外觀。

有一頁畫的是幾個衣衫襤褸遊民，坐在垃圾桶旁乞討，兒子很同情他們，跟我要了幾個零錢。聽孫女説，有次她們一家去坎昆度假，看到有個墨西哥 小女孩上前乞討，心軟的兒子立刻掏出一張二十元美金，讓她驚喜不已。

看到他的自我介紹，寫著喜歡打球、聽音樂、看書、繪畫、解數學難題，不禁感慨萬千。也許是在急診室看盡生死的關係，長大以後，他專愛刺激冒險的運動，像是鐵人三項、攀岩、衝浪、高空彈跳、滑水、滑雪 等，可嘆當年那個喜歡琴棋書畫的文藝小男孩，已經一去不復返了。