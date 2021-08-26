我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國漂亮直播主「突慘叫」消失螢幕…警：車輾壓亡

南達科他「摩托車節」慘況重演 主辦郡確診增1550%

《老物件情懷》兒子的畫冊

文、圖／明晰
作者兒子幼時自製的畫冊。
作者兒子幼時自製的畫冊。

整理地下室時發現來美兩年、讀小學六年級兒子自製的畫冊，遠看以為是一本大相簿躺在書架上。封面封底都用像是精裝書封面的材質，包上梅花枝圖案的綢布，每一頁由裁成十四開的兩張美術紙黏成；除了序和跋，共有十二頁，圖文並茂，描述他的紐約一日遊。雖然是三十三年前的作品，因為裝訂嚴謹，除了陳舊以外，竟然完好如初。

畫冊的標題是「我最喜愛的一天」，描述我們全家赴紐約一日遊，他形容已不復存在的雙子星世貿大樓，像是防止天塌下來的兩根擎天柱；帝國大廈在他眼裡彷彿高可及天，其內的商店，裝潢的盡是像螢火蟲般閃閃發光的小燈；坐渡輪前往參觀終日指引著世人通往自由之路的自由女神雕像時，曼哈頓櫛比鱗次的摩天大樓盡收眼底；已經除役、停靠在碼頭的航空母艦當天關閉，謝絕參觀，只能在岸上欣賞她歷盡滄桑的外觀。

有一頁畫的是幾個衣衫襤褸遊民，坐在垃圾桶旁乞討，兒子很同情他們，跟我要了幾個零錢。聽孫女説，有次她們一家去坎昆度假，看到有個墨西哥小女孩上前乞討，心軟的兒子立刻掏出一張二十元美金，讓她驚喜不已。

看到他的自我介紹，寫著喜歡打球、聽音樂、看書、繪畫、解數學難題，不禁感慨萬千。也許是在急診室看盡生死的關係，長大以後，他專愛刺激冒險的運動，像是鐵人三項、攀岩、衝浪、高空彈跳、滑水、滑雪等，可嘆當年那個喜歡琴棋書畫的文藝小男孩，已經一去不復返了。

紐約 墨西哥 滑雪

上一則

為何82歲可上太空？

下一則

紀念布萊恩日 未曝光「1999年雜誌照」變身NFT拍賣

延伸閱讀

授人以漁

授人以漁
首屆中華盃全美詩詞大賽 大中華超市集團主辦 徵稿8月底截止

首屆中華盃全美詩詞大賽 大中華超市集團主辦 徵稿8月底截止
曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光
金水賭場渡假村旅館(Cache Creek)一日遊

金水賭場渡假村旅館(Cache Creek)一日遊

熱門新聞

故宮文獻大展「院藏清代歷史文書珍品」，首度展出「刺馬」案主角馬新貽的遺書。（記者陳宛茜／攝影）

「投名狀」男主角遺書 台北故宮展出李連杰歷史真實版

2021-08-17 18:36
著名華裔建築師貝聿銘的祖宅，經過23次競價後，最終以1,090萬元人民幣成交。（新浪微博照片）

貝聿銘蘇州祖宅無房無廁 168萬美元賣出

2021-08-18 12:40
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（上）

2021-08-20 03:02
黛安／圖

試管嬰兒的監護權（下）

2021-08-21 03:02
BTS製作人姜孝元榮登南韓上半年薪酬最高主管排行冠軍。圖／取自搜狐

南韓新富豪代表 BTS製作人薪酬遠超三星等財團大亨

2021-08-18 12:05
「台灣都市傳說百科」累積台北地方異聞工作室七年成果，由楊海彥(左起)、謝宜安、阮宗憲(左起)共同執筆。記者陳宛茜／攝影

為什麼鬼月晚上別曬衣服 台灣首部都市傳說百科出版

2021-08-22 17:31

超人氣

更多 >
8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥

8旬翁破金氏紀錄成全球最髒的人 67年不洗澡原因藏洋蔥
吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」

吳亦凡事件後 當局開轟「飯圈」與「娘泡」
中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟

中國搶先送200萬劑疫苗 越南：不會加入反中聯盟
1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大

1500美公民滯阿 布林肯：持續協助撤離但恐攻可能性大
美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」

美：武漢病毒所6億修空調？ 中批「不懂中文的鬧劇」