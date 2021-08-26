經過十年浩劫，一九七○年代後期，國家經濟運行滯頓，工作 機會少之又少。大批上山下鄉的知識青年返城，加上城裡逐年長大的青年，滿大街都是待業青年。

住在胡同裡，幾乎家家都有待業青年，大家聊天的話題總離不開工作。為了一份工作，各家父母真是八仙過海各顯神通，豁出去老臉找關係；親兄弟姊妹，為爭一份工作不顧親情翻臉的比比皆是。工作意味著收入，意味著社會角色的認定；此時，工作如一個砝碼，秤出親情的重量。

我的叔叔是老實巴交的人，他在農村種田，收入微薄，就在這時，好運落到他頭上。

爺爺的哥哥，我們叫他大爺，住在城裡，熬到七十歲仍在工作。國家因此出台政策，工人退休 ，允許子女或者親戚頂替；「頂替」一時之間成為熱門，只要沾親帶故，能頂替找到工作，那簡直是再生父母。

那天大爺坐公車從城裡到村裡，一天裡跑三趟，報告頂替的手續和步驟，生怕晚了一步，情況驟變，事情辦不成。老人這麼緊迫認真，實在是一心一意讓農村的侄子頂替他的工作。農村人一朝擁有城市戶口和工作，那意味著重新投胎。

大奶的外甥女是城裡待業知青，無論她本人還是父母都為此揪心不已；如果能頂替大爺，找對象結婚就輕而易舉了。因此大奶極力主張由外甥女頂替，但大爺想讓本家親侄子頂替；老兩口想法不同，並沒爭吵，暗暗使勁頂牛。最後大爺的女兒說話：知青表妹有城市戶口，早晚能找到工作，但叔叔是農村戶口，如果頂替大爺，解決城市戶口和工作，一舉兩得，將來的後代也是城市戶口。大姑一番話入情入理，一錘定音。

頂替的手續緊鑼密鼓地辦好以後，叔叔放下鋤頭，穿起白襯衣藍褲子和皮鞋，騎著自行車進城上班。叔叔每月領十八元學徒工資，對農村家庭來說簡直是久旱後的甘霖；除了固定收入，還享有公費醫療、各種勞保福利 ，村裡人人羨慕。

有腦洞大開的親戚建議，讓叔叔娶有城市戶口的姑娘，安家在城裡，再生個孩子，徹底變成一個城裡人。事實上，叔叔進城頂替之前，已經跟一個本村的姑娘處對象；如果他們結婚，未來就是城鄉結合。全家讓叔叔自己考慮清楚，爺爺奶奶也沒表態。鄉下到城裡的那條長路，終日叔叔來來往往，心裡像開鍋一樣翻騰，鄉下的情人和城市的誘惑讓他無法選擇，那陣子他沉默得像棵樹。鄉下人到底樸實篤誠，最後叔叔決定跟農村姑娘結婚，人在城裡工作，心繫在老家。

一九八○年代中期，農村實行土地承包制度，大批民工湧向城市打工；父親以民工身分進城找活路時，經常半路遇到叔叔。不同的是，叔叔有單位的大門對他敞開，父親不知今天能否找到活兒，常常白跑一趟。

叔叔的工廠發各種福利，勞保手套、膠鞋、冬天的棉大衣，都變成我父親去城裡打工的裝備。這份兄弟情，足夠讓父親歡欣鼓舞。夏天工廠發霜淇淋，叔叔每天帶回一飯盒，四鄰的鄉親看著不由得眼饞。

非農業戶口好像一張快車票，載著城市人飛奔，物質愈來愈豐富；農業戶口好像鎖鏈，捆著貧窮的農村人。我們的唯一出路就是考大學，一朝金榜題名，可以進城讀書，然後留在城裡工作，隨之變為非農業戶口。

千禧年，國家大規模整合農村土地，發展基礎建設，農業戶口一夜之間變成香餑餑。宅基地拆遷，農民搬進樓房，而且大規模實行醫保，城鄉差別大幅縮小。叔叔家住在城裡，也沒落下農村的福利，分紅分樓房；這一非一農的搭配，城鄉好處都沾到，日子過得風生水起。第一感恩大爺給的好機會，第二感謝叔叔當初忠於愛情，這是守得住道義的人，該有的回報吧。