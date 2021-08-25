天津和平路記事（上）

每座城市都有一條著名的街道，每條著名街道都有它的歷史足跡和人文記事；在天津有一條老街已有百餘年歷史，它就是繁華的商業街——和平路。

我出生在天津，家住的興安路距離和平路僅百米，步行至和平路上的渤海大樓、國民飯店、勸業場等津門黃金商業寶地，只需三五分鐘。從出生到上大學的二十餘年，我生活在這個區域，對當地樓宇商號及周邊每一座近代歷史建築和人文軼事，都留下深刻的記憶。

原處法租界的和平路始建於一九〇二年，當時被稱為杜總領事路。第二次世界大戰結束後的一九四六年，杜總領事路被改稱羅斯福路（紀念二戰反法西斯同盟國的勝利，以美國第三十二任總統富蘭克林・羅斯福的名字命名）。一九五三年取「熱愛和平」之意，更名為和平路。

十九世紀二○年代，隨著勸業、天祥、泰康三大商場和國民、惠中、交通三大旅館，以及渤海大樓等建築的陸續落成，杜總領事路日益繁榮。

之後，杜總領事路又開始向天津北面的老城區東南角延伸，全長約二公里。

一九〇八年開通有軌電車，使新老城區的商業街聯通增加了客流量；截至六〇年代中期，和平路上還行駛著有軌電車。我那時九歲，跟著父親乘坐有軌電車去東南角訪親戚，沿途看到道路兩側有電影院、照相館、書店 、餐館和各種大小商鋪數百家。

我喜歡站在電車司機的旁側，看他撥動車鈴時，「叮噹叮噹」的鈴聲隨著電車穿過人煙阜盛之地，感覺街市熱鬧靈動。後來，有軌電車被公共汽車代替，叮噹的銅鈴聲從此消失了。

一九六〇年代末，和平路上的鐵軌被移除，寬闊平整的和平路變成了天津的主要街道，每年的「五‧一」勞動節和「十‧一」國慶節的遊行 都要經過這裡；文革期間的造反派和紅衛兵的大遊行，這裡也是必經之路。和平路上留下了數不清的足印，也留下了無數的歷史印記。

一九二〇年代，在杜總領事路與福煦將軍路（今濱江道地帶）先後建成天津勸業場、國民飯店、渤海大樓等眾多整齊美觀的西式建築，形成天津新式和繁華的商業區。當時天津中外上流社會人士，主要聚居在天津英租界的五大道，而近鄰的法租界則成為他們娛樂消遣的樂園。

天津勸業場是一九二八年由煤炭買辦高星橋，和遷居天津的清慶親王載振合股建蓋，是一棟七層的商業大樓。有文采的載振給落成的商場起名「天津勸業場」，「勸業」二字順應了當時社會所提倡的「實業救國」潮流，天津勸業場成為了華北地區最大的百貨商場。

愛新覺羅溥銓在他所述的「我父慶親王載振事略」中談到：「一九二八年，天津勸業場建成開業後，由於地點佳，各類商戶紛紛到那裡租攤營業，租金雖貴，但也是一位難求，營業興旺、生意紅火。到了一九三三年，用勸業場的幾年盈利，父親與高星橋又合股投資興建了渤海大樓。」

近代天津著名書法家華世奎親筆手書寫了「天津勸業場」五字巨匾，能看到他的字高一米、蒼勁雄偉的牌匾，也是榮耀之事。文革期間大破四舊，商場裡的有心人事先摘下牌匾保存了起來，牌匾躲過一劫。文革後，又重新懸掛起。

記得從七歲開始，我就跟著小哥哥去勸業場一樓的玩具櫃台玩，買不起玩具，看一看玻璃櫃裡的飛機大炮、火車輪船、大刀長矛還有大小皮球也就知足了。九歲時，我們跑到二樓的體育用品櫃台，觸摸體育器械和足籃排球、以及不同品牌的乒乓球拍，多少滿足一下心理與視覺上的欲求。十歲出頭，我登上勸業場頂層的天華景劇場 ，買半價票看京戲。

當時劇場規定演出過了十五分鐘後，若有空餘座位，大人票可半價，兒童再減半。聽到鑼鼓響，心就飛向了劇場；伴隨著京胡聲，聽舞台上老生唱腔和青衣悲戚，品味歷史故事。

上中學後，我常到三樓的舊書店翻閱古舊雜書，在書香閣度過課餘時間。可以說在少年時代的許多時光，是在勸業場裡玩耍，遊走於商家聚集的和平路，那段經歷帶給我許多溫馨記憶。

➤➤➤天津和平路記事（下）