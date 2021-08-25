周末全家動員飲茶吃美點，是廣府人家庭的例行活動，也是兒時最愉快的時光。在眾多點心選項中，蝦餃、燒賣及馬拉糕是我的最愛。

先父曾經告訴我，廣州自古就是國際通商口岸，人文薈萃，民眾可接觸到各種不同的文化及美食 ，街坊大小食肆供應不同風格的拿手菜享客，各地來的客人皆可享受到適口的美食，「食在廣州」源由自此。

廣州近海，漁產豐盛，「蝦餃」更是普羅大眾的美食，每當走進餐廳飲茶吃點心時，首先浮現腦際的便是蝦餃了。蝦餃的優劣也直接代表早茶餐廳的檔次，稱之為「點心之王」也不為過。

蝦餃的美味源自蝦肉的品質，老饕們一吃就可分辨出其優劣。好的蝦餃有如精美的藝術品，形如半月，色似羊脂，十餘摺痕細緻整齊；晶瑩剔透，粉紅色蝦肉若隱若現，餡料清脆含汁，蝦餃皮由無筋麵粉和澱粉製成，爽滑彈牙。蝦餃的最佳賞味時刻在剛出籠的那一刻，在保溫蒸籠放久了，味道就差很多啦！

「燒賣」是另一道我喜歡的鹹點心，又稱為燒麥，源自北方，也有人說來自塞外古都呼和浩特；以碎肉用麵皮包上蒸製，頂上不封口，在元代已有記載，明代「金瓶梅」小說裡，西門慶的早點也吃過它。相傳十八世紀時，乾隆皇帝喜歡吃前門大街上一家山西小吃店的燒賣，並賜名「都一處」，迄今，燒賣還是都一處的名點。

燒賣南傳以後，成為廣式點心中的重頭戲，據說，遍布世界各地供應飲茶點心的餐室，以燒賣點食率為最高。廣東人注重食物的美觀及口感，燒賣以雞蛋 鹼水麵製成，黃金色脆口外皮，半蝦半肥瘦豬肉並加少許蔥炸豬油提香為內餡，開口處以金色蝦卵點綴，鮮脆多汁，頗為驚艷。我喜歡蝦和肉攪和起膠後的脆嫩多汁，又帶點豬油的滋味，是去飲早茶時必點的一道點心。

廣式飲茶備有孩子們鍾愛的各式甜點，我獨愛「馬拉糕」，Malay在粵語為馬拉。我喜歡它蓬鬆柔軟，帶有韌性和奶油的甜香；圓圓的馬拉糕中央大邊緣小，有完全不同的口感，小時候總是一面玩一面吃，捨不得一下把它吃完。

馬來糕原是娘惹糕點，十五世紀時，三寶太監鄭和七次下西洋，那時期馬六甲一帶成為國際商業要地，明朝商人與當地人通婚，他們的子女男性稱為巴巴，女性稱為娘惹，娘惹菜是馬來及中國 菜混合口味的菜系，已流傳了數百年。

十八世紀英國殖民馬來西亞時，帶去英式下午茶的糕點，用麵粉、雞蛋、牛油及砂糖各一磅為原料烘焙成的蛋糕，叫做「磅糕」。善製糕點的娘惹，用磅糕的配方綜合中國蒸的方式及南洋口味，改良後製成有馬來特色的蒸糕，又稱馬拉糕，深受當地大眾喜愛。居住馬來西亞的華僑將馬拉糕攜返中國，廣州酒樓爭相仿效，馬拉糕就成為廣式名點了。

馬拉糕隨著遍布世界的廣式飲茶餐廳而知名，細溯它的來歷，卻是鄭和下西洋、華馬通婚、英國殖民馬來，及數百年來中國與南洋互通有無的歴史見證。

時光悠悠，如今早已換作由我每當周日帶領全家出動飲茶了，我也會像我的父輩一樣，藉著好吃的美點講些有關中國人文的故事，將中國歷史文化的傳承，放進孩子們的腦海裡，讓子弟們以擁有華人血脈為榮，薪傳不絕。