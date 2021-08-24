台灣 電視公司在一九六二年十月十日正式開播，到了一九六五年十月十日完成中部和南部的聯播網，從此，台灣才進入電視時代。但電視真正開始普及，應該是進入一九七○年代以後的事情；在那之前，一般人都是以聽收音機為主。而在各廣播電台的同類節目中，中國 廣播公司的猜謎晚會可能是收聽率最高的，至少在國語聽眾之中，它的影響力是無遠弗屆的。

這個節目每周日晚上九時，在台北國際學舍現場播出，由丁秉燧先生主持。節目是綜藝性質，除了主角的有奬猜謎題目，供全國聽眾通信作答，在下一周公布答案和獲獎人之外，還有特別來賓，主持人訪談並請他們參與節目，並有歌唱表演等。

節目還包括了一個主要單元，是由聽眾報名參加的有獎問答比賽，題目多和當時政府政策有關。每次有三名參賽者，獎金似乎分別是一千元、八百元和五百元，距當時小市民的月薪不遠。記憶中，參賽者以大學生和公務員、社會人士為主，但偶爾有高中生與賽。

那年我讀高一，忽然產生參加猜謎晚會有獎問答比賽的興趣，決定一試。那次徵選的題目是人力資源，首先是通信報名，收到通知後到新公園的中廣辦公室筆試，記憶中參加筆試的人約在數十之譜；之後很快收到限時專送，獲邀周日去國際學舍上節目參賽。

我當然興奮地穿著建中校服去了，事前的認真準備不在話下。中廣寄來參賽的通知中，還附了一份共十二道的人力資源問題和答案，我想這些問題和答案應該只是樣本，作為參考，現場不可能完全照這樣來測驗吧。我除了熟記這些問題和答案，還去圖書館找了有關的資料補充，自覺不會當眾出醜、丟建中的臉了。

現場見到了主持人，原來丁先生身量高大，儀表堂堂；當晚特別來賓是香港 影星王豪，他當時可能是香港自由影人公會的理事長。我也會合了另外兩名參賽的人，一名是個看起來很緊張的小個子中年男子，另一名是穿北二女制服的清秀女生，丁先生介紹，女學生之前參賽過並拿了第一名。我們三人靠著坐在舞台一側，中年人剛好坐在中間。

記得節目負責猜謎和問答的是王大空先生；輪到我們這個單元時，王先生發問，再會同另兩位評審給分。不記得我們三人回答的先後次序了，但題目就是把先前寄來的那十二道題，我們三人依序輪流回答問題，一次一人一題，十二題剛好四輪問完。

當問到那位女生時，她一定完整流暢地背出中廣寄來的標準答案；我則以自己的加強版發揮出來，自我感覺良好。中年人卻常常背不出來，卡在那裡，我就在旁邊低聲提詞，幫助他接下去，幾次以後，那名女生也同樣幫他提詞了。

每次女生答完，王大空一定立刻爽朗地說答對了；中年人答完，壬大空會略頓一下才說答對了；我回答完了呢，王大空會和另外那兩人交頭接耳一下，才遲疑地說答對了。最後揭曉名次，女生第一，中年人第二，我吊了第三。壬豪頒獎給我時，在握手時深深地看了我好幾眼，也給了我機會，近距離看了一下這位大明星的臉龐。

第二天在學校碰到了班導師信能格先生，這位給人印象有點什麼都不在乎的老師，卻正經跟我說，他覺得我回答得最好。