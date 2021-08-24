《老物件情懷》母親的畢業證書

母親的「高小」畢業證書。

母親去世十二年了，那天大姊整理舊物，偶見母親的「高小」畢業證書，這畢業證書，母親在世時子女們都沒見過；畢業證標明康德十一年，偽滿洲國時期頒發的。當我捧起殘斷成三小塊泛黃的紙頁，睹物思人，內心不盡感慨。

母親生在貧困鄉下，她從小上進，十二個堂姐妹中唯有她哭著喊著要去念書。為交學費，母親八歲起就跟著大姊給地主「薅地」。上學要走十幾里山路，母親圖節省，光著腳到了校門才把鞋穿上；到了下學期，母親又去地主家幹活，攢夠學費再接著讀。就這樣，小學課程斷斷續續念了八年。

母親十六歲考上職員，日本 投降後，經同學介紹與父親相識並結婚。父親是國軍上尉，兩年後兵敗遼寧，如果接受改編，父親仍可保留官職，但他拒絕了。母親兩名同學順應潮流，搖身一變成了「老八路夫人」，招致母親唾棄，可見恪守「名節」是父母的人格。

為了生存，父母舉家落戶鄉間；五年的煎熬，儘管父親披星戴月地苦幹，但年景不濟、收穫仍寥寥無幾。全家人在生死線上掙扎，孩子患病奄奄一息，身無分文，只能聽天由命。母親沒有向命運低頭，她找到招工資訊，讓父親當上工人。

此後，孩子們漸漸長大，母親不忍後代重蹈自己求學的艱難，為生活年復一年地苦心操勞。那個年代，有點文化的女性很少，母親完全可以找一份清閒工作 。可是她為多賺點錢選擇苦力，先後在磚廠、苗圃、建築工地打工；打工淡季，母親又沿街叫賣冰棍、去郊外撿莊稼、去礦山撿煤，六十多歲了又開辦起個體旅店……。

如今，每當我想起當年母親的身影，仍思緒難平。我細心拼接裱糊畢業證書時也在納悶，母親一生顛沛流離，畢業證書是如何保存的？那些年「政治運動」頻繁，由於父親的「反動歷史」多次被抄家，畢業證書是日偽時期產物，翻出來定是禍端啊！

我覺得，童年求學是母親人生最重要的經歷，因此畢業證書才歷經風雨留存至今；母親還獲得一幀優質人生畢業證書，就在子女們的心裡。