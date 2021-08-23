一九六四 年上初中，一天下午突然右腹下絞痛，我一人背了書包，乘了三站電車到「上海郵電醫院」掛急診，醫生診斷急性闌尾炎，需要立即動手術。

那年我十四歲，醫生問話，我只是點頭，稀里糊塗進了手術室開刀。現在只記得在病房裡嘔吐了二次，把中午飯菜全吐出來了，醫院清潔工來清洗了二次地板；還記得母親下班來醫院看我，第二天下午，班主任張老師也來看望。

父親從一九四七年在上海市郵政 局工作，上海市郵電醫院是上海郵政局與上海電報局的職工醫院，稱之為職工的勞保醫院，職工看病不需要付錢，直系親屬看病半價。我當年拿了一張貼有我照片的就醫證掛號看病，就醫證上有我與父親的名字，親屬一欄填「父子」，以及我的年齡與家庭住址。醫院是怎樣聯繫我父親、是否需要家屬簽字開刀、怎樣收費等，我一概不知了。

我妹妹三歲時開頸喉口淋巴結，我爺爺年老之後，經常由我陪同去看病，臨終過世也在郵電醫院。

我們作為郵電職工家屬，進入郵電醫院好像到了大家庭裡的醫院，沒有一點陌生、恐懼、擔憂；看病就像告訴家長「我不舒服了」。那時全市郵電職工二萬多人，醫院不僅建立職工病史檔案，對家屬病史也瞭如指掌。每次我陪祖父看病，醫生都知道「老沈的父親」，護士與醫生都親切地叫我祖父「老先生」。我們只管就醫，敘述病情，醫生只管診斷治療，雙方壓根沒有「錢」的概念。

我家附近的靜安區中心醫院及楊浦區中心醫院，前身分別是「上海第一勞工 醫院」、 「上海第二勞工醫院」，這兩家醫院是民國後期由幾家私立醫院合併而成，倡為勞工服務，開展職業病防疫與醫治，可見民國許多醫療理念與制度是仁醫仁德為先。

上海現在仍然掛名的職工醫院除了「郵電醫院」、「海員醫院」、「電力醫院」、「遠洋醫院」、「寶鋼醫院」等幾家外，紡織、工交、財貿等系統的醫院都改名為區市政府所屬的公立醫院。當年上海有紡織工人一百二十萬，上海有第一、第二、第三紡織醫院，因為紡織廠女工多，紡織醫院對普及婦科知識與治療婦科疾病非常專業。

到了八○年代，上海紡織廠幾乎全部關門或轉產，倖存一些產品生產廠都變成私人企業，散落在江蘇、浙江，上海紡織醫院怎麼可能為他們特供服務？

我有點懷念在勞保醫院看病的年代，那時進入醫院，聽到最多的是詞語是「勞保」、「免費」、「半價」、「職工家屬」，而不是現在跨入醫院就聽到「先交費再看病」等。遺憾的是，現在還掛名的職工醫院，其體制也改革了，與所有公立醫院一樣面向社會開放，看病賺錢，自負盈虧了。