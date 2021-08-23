一九六九年，重慶還沒有從四川分開。我與言鵬是大學同學，又是老鄉，同分配在陝西西安市周至縣的水庫工地勞動，接受貧下中農再教育 ，兩人很要好。水庫工地的公社農民工幹活掙工分，周日不休息；勞動的大學生們放季度輪休假，本省同學可以抽空回家，而我們外省的多到省城西安去待幾天。五月，我和言鵬輪休，回西安後各自到親戚家住宿。

回西安的第二天，言鵬急匆匆找來，說家裡來電報，他父親被迫跳樓自殺，腿斷，他要趕緊回重慶一趟。言鵬託我回到水庫後，就說他家有急事，來不及回工程隊請假，讓我回隊幫忙補請假手續。

與言鵬分手時，只有盡量寬慰他，回水庫去和同學們一起幫忙斡旋。回到水庫，把言鵬家裡突發情況悄悄告訴了同一個學校的兩個組長，大家商定，一起幫言鵬把回重慶的事情淡化；然而最難辦的是，如何避開「政治界線」——言父是在文革運動被「清理」、當作「階級敵人」畏罪自殺未遂，倘若重慶方面還要不斷整下去，言鵬回家就成了「違反『迴避政策』」，畫不清界線。如果再反映到水庫來，還會追查我「知情不報」，兩位組長知道了消息也不報告，會被認為「喪失革命警惕性」……那種政治高壓下，人人自危，只能祈禱重慶那邊不要追太緊，辦得過火。

我先向公社派來管理大學生的「再教育幹事」彙報，表示言鵬家有急事，來不及回來請假。專幹為人善良，對我們說：「家有急事，不論事先有沒有給我招呼，我現在都同意言鵬回家。這件事，我來給言鵬向公社請假。」我們才把緊張放了下來。

我暫時沒事了，還得操心言鵬的安危，擔心重慶方面的動作。半個月後，言鵬回到水庫，遠遠看到他的身影，知道安全了，我們也都放心了。

言鵬告訴我，他的父親是重慶有名的小兒科醫生；文革時清理階級隊伍，外調材料說言醫生在一九四九年曾集體參加了一個黨派，但沒有向組織交代這件事，於是醫院革委會政工科設專案組把言醫生定為「隱瞞歷史的反革命分子」，隔離審查、關進牛棚。言醫生拒絕強加的罪名，跳樓自殺以表明清白，萬幸跌落到冬青樹叢上，只摔斷了左腿。

言醫生被停職不能看病，引得一些生病孩子的家長著急了。文革時陸續成立的各級權力機構（市、區、局、廠、校、院、公社、大隊）為革命委員會，級別高的革委會裡結合軍代表，軍代表們從原來的駐地進到重慶市，隨軍家屬們也進了重慶。孩子生病了，自然想找好的醫生給看病，於是，一些軍代表夫人們一起去找市衛生局的軍代表夫人，她們的丈夫都是同一支部隊，希望她能讓局軍代表過問言醫生的案子。

言醫生被解放了出來，恢復職務看病了，去接診病兒時，腿上還綁紮著正骨夾板。言鵬替父親謝謝了軍代表。而差點辦出人命的醫院專案組蔫了，想要結案交差，仿照「事出有因，查無實據」的「上諭」，取消了對言醫生的隔離審查和限制。

言鵬回重慶前，到西安的八仙庵算卦，曰：「九九歸元。」是吉卦，給了言鵬回家路上一絲寬慰。雖然人脫險了應驗吉卦，卻也飛來橫禍受了腿傷，那個「九九」之卦，像不像「西遊記」的磨難劫數！

言鵬還談到了他當時去算卦的心緒，這或許是文革裡許多人在厄運裡無助無奈，不得已求告神靈的動機；也反映出文革「破四舊」的革命狂潮之下，擋不住求神算卦的社會底子。